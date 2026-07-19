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Αγκουστίν Ούρσι

Αγκουστίν Ούρσι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αγκουστίν Ούρσι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Στον Λεβαδειακό ο Αγκουστίν Ούρσι – Δανεικός με οψιόν αγοράς
Super League | 18/07 - 12:48

Στον Λεβαδειακό ο Αγκουστίν Ούρσι – Δανεικός με οψιόν αγοράς

Οι Βοιωτοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου Αργεντινού μ...