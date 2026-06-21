Αϊζαακ Μπόνγκα

Euroleague | VIDEO 21/06 - 23:54

Το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας: Ο Νο1 στόχος Ζοτς, μάχη με Ρεάλ-Μπάρτσα

Ο παίκτης που θέλει να φέρει στην Ελλάδα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τ...