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Άξελ Γκαλεάνο

Άξελ Γκαλεάνο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Άξελ Γκαλεάνο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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"Ο ΠΑΟΚ κλείνει τον Άξελ Γκαλεάνο"
Super League | 03/08 - 20:48

"Ο ΠΑΟΚ κλείνει τον Άξελ Γκαλεάνο"

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν πως ο ΠΑΟΚ κ...