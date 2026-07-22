Αλ Ντιρίγια

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UEFA Champions League
Ο
ΟΜΌ
1 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΪ
UEFA Champions League
Λ
ΛΈΦ
1 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΝ
UEFA Champions League
Ε
ΕΓΝ
3 - 3
ΤΕΛ
Τ
ΤΣΈ
UEFA Europa League
Κ
ΚΑΡ
19:00
23 Ιουλ
Τ
ΤΣΣ
UEFA Europa League
Τ
ΤΡΌ
20:00
23 Ιουλ
Χ
ΧΡΆ
UEFA Europa League
Ν
ΝΤΙ
20:00
23 Ιουλ
ΠΑΟΚ
UEFA Europa League
Σ
ΣΕΡ
20:00
23 Ιουλ
Μ
ΜΑΚ
UEFA Europa League
Χ
ΧΆΜ
20:00
23 Ιουλ
Ά
ΆΝΤ
UEFA Europa League
Σ
ΣΕΝ
21:00
23 Ιουλ
Μ
ΜΠΕ
UEFA Europa League
Μ
ΜΠΕ
21:00
23 Ιουλ
Μ
ΜΊΝ
UEFA Europa League
Τ
ΤΒΈ
21:00
23 Ιουλ
Φ
ΦΕΡ
UEFA Europa League
Χ
ΧΆΙ
22:00
23 Ιουλ
Π
ΠΆΦ
UEFA Conference League
Ν
ΝΈΦ
2 - 4
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΙ
UEFA Conference League
Μ
ΜΠΟ
2 - 1
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
UEFA Conference League
I
I.
1 - 1
ΤΕΛ
Ί
ΊΝΤ
UEFA Conference League
Β
ΒΑΡ
2 - 3
ΤΕΛ
Ρ
ΡΊΓ
UEFA Conference League
Σ
ΣΠΆ
0 - 0
ΤΕΛ
Τ
ΤΣΣ
UEFA Conference League
F
FK
0 - 1
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΡ
UEFA Conference League
K
KF
17:30
23 Ιουλ
Χ
ΧΙΜ
UEFA Conference League
Α
ΑΛΆ
18:00
23 Ιουλ
Κ
ΚΛΟ
UEFA Conference League
Λ
ΛΙΈ
18:00
23 Ιουλ
Α
ΑΟΎ
UEFA Conference League
Π
ΠΑΝ
18:30
23 Ιουλ
Τ
ΤΟΜ
UEFA Conference League
Π
ΠΆΙ
19:00
23 Ιουλ
Ζ
ΖΊΡ
UEFA Conference League
Ν
ΝΤΊ
19:00
23 Ιουλ
Α
ΑΠΌ
UEFA Conference League
Ν
ΝΤΈ
19:00
23 Ιουλ
Π
ΠΙΟ
UEFA Conference League
Ε
ΕΛΣ
19:00
23 Ιουλ
Κ
ΚΟΛ
UEFA Conference League
Φ
ΦΛΌ
19:00
23 Ιουλ
Δ
ΔΕ
UEFA Conference League
Ρ
ΡΑΚ
19:30
23 Ιουλ
Β
ΒΑΛ
UEFA Conference League
A
AEK
19:30
23 Ιουλ
Μ
ΜΠΕ
UEFA Conference League
Ν
ΝΤΟ
19:30
23 Ιουλ
Β
ΒΈΛ
UEFA Conference League
Ρ
ΡΦΣ
19:30
23 Ιουλ
Β
ΒΈΣ
UEFA Conference League
Ζ
ΖΊΜ
20:00
23 Ιουλ
Ν
ΝΌΑ
UEFA Conference League
Μ
ΜΠΆ
20:00
23 Ιουλ
Σ
ΣΙΌ
UEFA Conference League
Ν
ΝΤΙ
20:00
23 Ιουλ
Ζ
ΖΑΛ
UEFA Conference League
Ο
ΟΥΝ
20:00
23 Ιουλ
Μ
ΜΠΡ
UEFA Conference League
Γ
ΓΚΆ
20:00
23 Ιουλ
Ν
ΝΟΡ
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M
MAX
20:00
23 Ιουλ
Σ
ΣΟΥ
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Σ
ΣΆΝ
20:00
23 Ιουλ
Ρ
ΡΑΠ
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Β
ΒΑΝ
20:30
23 Ιουλ
Α
ΑΘΛ
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Φ
ΦΚ
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23 Ιουλ
Ά
ΆΟΥ
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Α
ΑΛΟ
21:00
23 Ιουλ
Ν
ΝΤΙ
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Π
ΠΑΚ
21:00
23 Ιουλ
ΠΑΟ
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Β
ΒΟΪ
21:00
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Ά
ΆΓΙ
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Π
ΠΟΛ
21:00
23 Ιουλ
Κ
ΚΟΠ
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Β
ΒΑΡ
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Γ
ΓΙΆ
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Λ
ΛΟΥ
21:30
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Ν
ΝΤΟ
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Χ
ΧΆΠ
21:30
23 Ιουλ
Λ
ΛΟΥ
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L
LNZ
21:30
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ΓΆΝ
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Ζ
ΖΊΛ
21:30
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Κ
ΚΑΤ
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Μ
ΜΠΆ
21:30
23 Ιουλ
Χ
ΧΙΝ
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Ρ
ΡΙΈ
21:45
23 Ιουλ
Ν
ΝΤΈ
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Μ
ΜΠΡ
21:45
23 Ιουλ
Σ
ΣΕΚ
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Σ
ΣΈΛ
21:45
23 Ιουλ
Ν
ΝΌΜ
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Μ
ΜΆΔ
21:45
23 Ιουλ
T
TΟΡ
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Ρ
ΡΟΎ
21:45
23 Ιουλ
Κ
ΚΌΠ
UEFA Conference League
Σ
ΣΤΙ
22:00
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Ί
ΊΛΒ
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Π
ΠΑΡ
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Ο
ΟΎΝ
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Αλ Ντιρίγια
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αλ Ντιρίγια.
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| 23/07 - 00:10
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