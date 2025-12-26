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Αλ Χιλάλ

Αλ Χιλάλ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για την Αλ Χιλάλ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις μεταγραφικές κινήσεις, τις επιτυχίες στο Champions League Ασίας, τις παρουσίες σε διεθνή τουρνουά και τους σταρ που ενισχύουν την ομάδα

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Τέλος ο Μαρτινέλι από την Άρσεναλ - Πώληση με τρελά λεφτά
Premier League | 04/09 - 02:40

Τέλος ο Μαρτινέλι από την Άρσεναλ - Πώληση με τρελά λεφτά

Μεγάλο deal για τους “κανονιέρηδες” με την πώληση τ...

Τέλος ο Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ - Σκέψεις μέχρι και για απόσυρση
Υπόλοιπος Κόσμος | 31/08 - 01:50

Τέλος ο Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ - Σκέψεις μέχρι και για απόσυρση

Ο Γάλλος έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Σαουδικής Α...

Έτοιμη να ρίξει «βόμβα» με Νούνιες η Μπεσίκτας!
Υπόλοιπος Κόσμος | 25/07 - 16:31

Έτοιμη να ρίξει «βόμβα» με Νούνιες η Μπεσίκτας!

Η Μπεσίκτας δείχνει αποφασισμένη να πραγματοποιήσει μ...

Αποκάλυψη Ντι Μάρτζιο για Λουτσέσκου: Συζητήσεις με ομάδα-έκπληξη!
Super League | 10/06 - 19:42

Αποκάλυψη Ντι Μάρτζιο για Λουτσέσκου: Συζητήσεις με ομάδα-έκπληξη!

Ο Ιταλός έγκριτος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο α...

"Αστρονομικό συμβόλαιο για τον Βίτορ Περέιρα"
Υπόλοιπος Κόσμος | 10/06 - 02:47

"Αστρονομικό συμβόλαιο για τον Βίτορ Περέιρα"

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού φέρεται να έχει στα χ...

Απίθανα πράγματα από Σ. Αραβία - 90 εκατομμύρια για Λεβαντόφσκι
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 16/05 - 05:00

Απίθανα πράγματα από Σ. Αραβία - 90 εκατομμύρια για Λεβαντόφσκι

Κοντά στην αποχώρησή του από τη Μπρατσελόνα είναι ο Π...

Κι άλλη... βόμβα η Αλ Χιλάλ - Θέλει κι άλλον από Λίβερπουλ εκτός του Σαλάχ!
Premier League | VIDEO 03/04 - 01:22

Κι άλλη... βόμβα η Αλ Χιλάλ - Θέλει κι άλλον από Λίβερπουλ εκτός του Σαλάχ!

Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής είναι στο στόχαστρο της α...

Μπενφίκα: Το ποσό που θέλει από την Αλ Χιλάλ για Παυλίδη!
Champions League | 28/01 - 16:15

Μπενφίκα: Το ποσό που θέλει από την Αλ Χιλάλ για Παυλίδη!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν είναι απλώς ο κορυφαίος Έλληνας ε...

«Βόμβα» από Σαουδική Αραβία για Παυλίδη!
Champions League | VIDEO 25/01 - 17:05

«Βόμβα» από Σαουδική Αραβία για Παυλίδη!

Αποκαλυπτικό δημοσιεύμα του Βέλγου δημοσιογράφου, Σ...

Νέα δεδομένα με Μπρούνο Φερνάντες - Τινάζουν την μπάνκα για μεταγραφή
Premier League | VIDEO 08/01 - 18:30

Νέα δεδομένα με Μπρούνο Φερνάντες - Τινάζουν την μπάνκα για μεταγραφή

Σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με το μέλλον του Πορτογάλου ά...

Γκολ ο Μασούρας και ασίστ ο Φορτούνης αλλά... ήττα για Αλ Καλίτζ (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 26/12/2025 - 22:57

Γκολ ο Μασούρας και ασίστ ο Φορτούνης αλλά... ήττα για Αλ Καλίτζ (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρά το γεγονός ότι οι δύο Έλληνες παίκτες ήταν πρωταγωνιστές μ...

ΠΑΟΚ: Αραβικοί ύμνοι για τον Λουτσέσκου - «Τα έκανε όλα στην Αλ Χιλάλ»!
Super League | 16/12/2025 - 17:00

ΠΑΟΚ: Αραβικοί ύμνοι για τον Λουτσέσκου - «Τα έκανε όλα στην Αλ Χιλάλ»!

Η επιτυχημένη πορεία του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο τ...

Προσφορά σοκ, 400εκ. ευρώ για τον Γιαμάλ!
La Liga | 13/10/2025 - 18:38

Προσφορά σοκ, 400εκ. ευρώ για τον Γιαμάλ!

 Σύμφωνα με το έγκυρο, σε θέματα μεταγραφών ισπανικό σ...

Τέλος από τη Λίβερπουλ! - Ανακοινώθηκε το deal
Premier League | VIDEO 09/08/2025 - 23:54

Τέλος από τη Λίβερπουλ! - Ανακοινώθηκε το deal

...

Προφoρική συμφωνία του Νούνιες με ομάδα της Σαουδικής Αραβίας!
Premier League | VIDEO 06/08/2025 - 15:10

Προφoρική συμφωνία του Νούνιες με ομάδα της Σαουδικής Αραβίας!

Ο φορ της Λίβερπουλ φαίνεται πως τα βρήκε σε όλα με τ...

Απίστευτο! Σκάει... βόμβα με Ίσακ από Σ. Αραβία - Έδωσε το ΟΚ ο Σουηδός
Premier League | VIDEO 18/07/2025 - 23:12

Απίστευτο! Σκάει... βόμβα με Ίσακ από Σ. Αραβία - Έδωσε το ΟΚ ο Σουηδός

Μπορεί ο επιθετικός της Νιούκαστλ να μην κατέληξε στη Λ...

Ο παίκτης της Ίντερ που θέλει στην Αλ Χιλάλ ο Ιντζάγκι!
Υπόλοιπος Κόσμος | 14/07/2025 - 19:50

Ο παίκτης της Ίντερ που θέλει στην Αλ Χιλάλ ο Ιντζάγκι!

Ο Ιταλός τεχνικός αποχώρησε από τους Νερατζούρι για ν...

Άξιος ο Ρίντιγκερ! - Αφοσίωση στη Ρεάλ, έριξε “πόρτα” στα… πετροδόλαρα
La Liga | 13/07/2025 - 23:50

Άξιος ο Ρίντιγκερ! - Αφοσίωση στη Ρεάλ, έριξε “πόρτα” στα… πετροδόλαρα

Ο Γερμανός στόπερ ετοιμάζεται να υπογράψει νέο σ...

"Παραμένει στην Ίντερ Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέσι!"
Υπόλοιπος Κόσμος | 08/07/2025 - 23:59

"Παραμένει στην Ίντερ Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέσι!"

Ο Αργεντινός μάγος αναμένεται να παραμείνει στην ομάδα τ...

Αποφασισμένη να κρατήσει τον Οσιμέν η Γαλατά - Επίσημη πρόταση στη Νάπολι!
Υπόλοιπος Κόσμος | 07/07/2025 - 23:08

Αποφασισμένη να κρατήσει τον Οσιμέν η Γαλατά - Επίσημη πρόταση στη Νάπολι!

Ο Νιγηριανός φορ φαίνεται πως αποτελεί διακαή πόθο τ...

Οριστικό! Παίκτης της Αλ Χιλάλ ο Τέο Ερναντέζ
Υπόλοιπος Κόσμος | 07/07/2025 - 15:08

Οριστικό! Παίκτης της Αλ Χιλάλ ο Τέο Ερναντέζ

Ο Γάλλος αριστερός μπακ ανακοινώθηκε και επίσημα απ...