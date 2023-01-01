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Άλαν Κένεντι

Άλαν Κένεντι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Άλαν Κένεντι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η Λίβερπουλ λύγισε τη Ρεάλ και κατέκτησε για τρίτη φορά την Ευρώπη (BINTEO)
Champions League | 25/07 - 06:35

Η Λίβερπουλ λύγισε τη Ρεάλ και κατέκτησε για τρίτη φορά την Ευρώπη (BINTEO)

Το γκολ του αριστερού μπακ Άλαν Κένεντι στο 81ο λεπτό χ...