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Αλεξάντρ Σεβτσένκο

Αλεξάντρ Σεβτσένκο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αλεξάντρ Σεβτσένκο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Επιτέλους! Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε σε τελικό μετά από 17 μήνες (vid)
Tennis | 18/07 - 17:29

Επιτέλους! Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε σε τελικό μετά από 17 μήνες (vid)

Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς π...