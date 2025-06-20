Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Αλεξάντρε Πενέτρα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αλεξάντρε Πενέτρα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Τον είδε σε φιλικό ο Μεντιλίμπαρ και τον θέλει! Στόπερ και από τη λίστα ΠΑΟ
Super League | 31/07 - 20:35

Τον είδε σε φιλικό ο Μεντιλίμπαρ και τον θέλει! Στόπερ και από τη λίστα ΠΑΟ

Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός με αξία 9 εκατομμύρια ε...