Αλεσάντρο Βολιάκο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αλεσάντρο Βολιάκο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Ο playmaker Μπιάνκο, η σύγκριση με Ζαφείρη-Μεϊτέ & οι μακρινές του Βολιάκo
Super League | 06/09 - 18:55

Ο playmaker Μπιάνκο, η σύγκριση με Ζαφείρη-Μεϊτέ & οι μακρινές του Βολιάκo

Ο 22χρονος χαφ και ο 26χρονο αμυντικός αποκτήθηκαν από τ...

ΠΑΟΚ: Οι ρήτρες αγοράς στα συμβόλαια Βολιάκο - Μπιάνκο!
Super League | 02/09 - 20:30

ΠΑΟΚ: Οι ρήτρες αγοράς στα συμβόλαια Βολιάκο - Μπιάνκο!

Οι δυο ιταλικές ενισχύσεις σε άμυνα και κέντρο για τ...

Βολιάκο: "Εύκολη επιλογή για μένα ο ΠΑΟΚ" - Αποθέωσε τους οπαδούς
Super League | 02/09 - 18:59

Βολιάκο: "Εύκολη επιλογή για μένα ο ΠΑΟΚ" - Αποθέωσε τους οπαδούς

Ο νέος κεντρικός αμυντικός του Δικεφάλου, είναι έτοιμος ν...

ΠΑΟΚ: «The Italian Job is not done yet! Stay tuned...»
Super League | 01/09 - 14:21

ΠΑΟΚ: «The Italian Job is not done yet! Stay tuned...»

Ο Δικέφαλος μετά την ανακοίνωση του Βολιάκο ανάρτησε te...

Ανακοίνωσε Βολιάκο με τρομερό βίντεο... α λά ιταλικά ο ΠΑΟΚ!
Super League | 31/08 - 12:28

Ανακοίνωσε Βολιάκο με τρομερό βίντεο... α λά ιταλικά ο ΠΑΟΚ!

Στο δυναμικό του Δικεφάλου ανήκει και ε...

Δεν κλείνει μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ - Τι παίκτη ψάχνει στην αγορά
Super League | 31/08 - 10:58

Δεν κλείνει μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ - Τι παίκτη ψάχνει στην αγορά

Έφερε Βολιάκο, Μπιάνκο, αλλά δεν σταματάει σε α...

Κλείνει Βολιάκο ο ΠΑΟΚ, πετάει για Ελλάδα - Ποια η συμφωνία με Τζένοα
Super League | 29/08 - 21:28

Κλείνει Βολιάκο ο ΠΑΟΚ, πετάει για Ελλάδα - Ποια η συμφωνία με Τζένοα

Στο τελικό στάδιο μπαίνει ο δανεισμός του 26χρονου Ιταλού κ...

Βουίζει η Ιταλία - Κλείνει στόπερ ο ΠΑΟΚ - Ύψος, δύναμη, τεχνική!
Super League | VIDEO 29/08 - 07:38

Βουίζει η Ιταλία - Κλείνει στόπερ ο ΠΑΟΚ - Ύψος, δύναμη, τεχνική!

Η υπόθεση της μεταγραφής του Αλεσάντρο Βολιάκο στον Π...

Ο στόπερ που έχει ξεχωρίσει ο ΠΑΟΚ - Σύμβολαιο για 1+3 χρόνια!
Super League | 28/08 - 10:50

Ο στόπερ που έχει ξεχωρίσει ο ΠΑΟΚ - Σύμβολαιο για 1+3 χρόνια!

Ο Νικολό Σίρα αποκαλύπτει το συμβόλαιο που προσφέρει ο...

Πλησιάζει στον ΠΑΟΚ ο Βολιάκο - “Λεπτομέρειες για το deal”
Super League | 27/08 - 22:45

Πλησιάζει στον ΠΑΟΚ ο Βολιάκο - “Λεπτομέρειες για το deal”

O Tζιανλούκα Ντι Μάρτζιο εκτιμά ότι είναι πολύ κοντά σ...

Θέλει ΠΑΟΚ ο Βολιάκο - Κίνηση με νόημα (ΦΩΤΟ)
Super League | 27/08 - 18:26

Θέλει ΠΑΟΚ ο Βολιάκο - Κίνηση με νόημα (ΦΩΤΟ)

Ο Ιταλός στόπερ… κλείνει το μάτι σ...

Σημαντική εξέλιξη για ΠΑΟΚ, Βολιάκο - "Πάγος" σε δύο ανταγωνιστές
Super League | 27/08 - 17:31

Σημαντική εξέλιξη για ΠΑΟΚ, Βολιάκο - "Πάγος" σε δύο ανταγωνιστές

Σε πρώτο πλάνο φαίνεται να είναι ο Δικέφαλος του Βορρά ό...

Στόπερ από... πιτσαρία! Ο ΠΑΟΚ φέρνει τον γαμπρό του Μιχαήλοβιτς
Serie A | 26/08 - 19:02

Στόπερ από... πιτσαρία! Ο ΠΑΟΚ φέρνει τον γαμπρό του Μιχαήλοβιτς

Είναι γνωστός για την ανθεκτικότητα και την ικανότητά τ...

Προχωρημένο του χαφ στον ΠΑΟΚ - Σε ποιον έκανε επίσημη πρόταση!
Super League | VIDEO 26/08 - 12:22

Προχωρημένο του χαφ στον ΠΑΟΚ - Σε ποιον έκανε επίσημη πρόταση!

Τα νεότερα στα μεταγραφικά του Δικεφάλου και το όνομα π...

Ο Ντι Μάρτζιο κάνει λόγο για πρόταση του ΠΑΟΚ σε γνωστό στόπερ! (ΦΩΤΟ)
Super League | 26/08 - 08:12

Ο Ντι Μάρτζιο κάνει λόγο για πρόταση του ΠΑΟΚ σε γνωστό στόπερ! (ΦΩΤΟ)

Κεντρικό αμυντικό από την Serie A φέρεται να εξετάζει ο...