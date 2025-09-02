Facebook Pixel
Αλεσάντρο Μπιάνκο

Τον… έκοψε η ΑΕΚ, τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ - Ποιο είναι το πλάνο του Λουτσέσκου
Super League | 08/09 - 20:50

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκρινε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν... χ...

Ο playmaker Μπιάνκο, η σύγκριση με Ζαφείρη-Μεϊτέ & οι μακρινές του Βολιάκo
Super League | 06/09 - 18:55

Ο 22χρονος χαφ και ο 26χρονο αμυντικός αποκτήθηκαν από τ...

Ατζέντης Μπιάνκο: "Γιατί επέλεξε τον ΠΑΟΚ και αγνοήθηκε στην Ιταλία;"
Super League | 05/09 - 16:54

Οι λόγοι που ο Αλεσάντρο Μπιάνκο διάλεξε να συνεχίσει τ...

Ο ατζέντης του Μπιάνκο αποκαλύπτει: «Γιατί ο Αλεσάντρο επέλεξε τον ΠΑΟΚ;»
Super League | 05/09 - 14:24

Οι δηλώσεις του ατζέντη του Αλεσάντρο Μπιάνκο, Τζουζέπε Γ...

Τρελάθηκε με τον κόσμο του ΠΑΟΚ ο Μπιάνκο: "Τους είδα στο YouTube και..."
Super League | 03/09 - 14:54

Ο Ιταλός μέσος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σαν παίκτης τ...

ΠΑΟΚ: Οι ρήτρες αγοράς στα συμβόλαια Βολιάκο - Μπιάνκο!
Super League | 02/09 - 20:30

Οι δυο ιταλικές ενισχύσεις σε άμυνα και κέντρο για τ...

Φοβερό ΒΙΝΤΕΟ ξανά - Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον... κλέφτη Μπιάνκο!
Super League | 01/09 - 17:28

Μία ακόμα μεταγραφή είναι γεγονός για τον Δικέφαλο τ...

ΠΑΟΚ: «The Italian Job is not done yet! Stay tuned...»
Super League | 01/09 - 14:21

Ο Δικέφαλος μετά την ανακοίνωση του Βολιάκο ανάρτησε te...

Δεν κλείνει μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ - Τι παίκτη ψάχνει στην αγορά
Super League | 31/08 - 10:58

Έφερε Βολιάκο, Μπιάνκο, αλλά δεν σταματάει σε α...

"Πάτησε" Ελλάδα και υπογράφει στον ΠΑΟΚ! (ΦΩΤΟ)
Super League | 31/08 - 09:54

Ολοκληρώνει ακόμη μία μεταγραφή ο Δ...

Επιβεβαιώνεται το νέο deal του ΠΑΟΚ - "Περνάει αύριο από ιατρικά"
Super League | 30/08 - 20:23

Κοντά σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση ο...

“Στον ΠΑΟΚ δανεικός ο Μπιάνκο” - Έρχεται την Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη!
Super League | 30/08 - 16:20

Χάλασε η μεταγραφή του Πουέρτα και στον Δικέφαλο... τρ�...