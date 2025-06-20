Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Αλεσάντρο Ντελαβάλε

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αλεσάντρο Ντελαβάλε. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

"Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να δελεάσει Ιταλό νεαρό ποδοσφαιριστή" (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 27/06 - 15:32

"Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να δελεάσει Ιταλό νεαρό ποδοσφαιριστή" (ΒΙΝΤΕΟ)

Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν την επιθυμία τ...