Αλκιβιάδης Ησαϊάδης

Νέος πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ ο Αλκιβιάδης Ησαϊάδης- Η σχέση του με τον σύλλογo
Άλλα Σπορ | 30/06 - 18:55

Νέα σελίδα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, καθώς βρέθηκε ο διάδοχος τ...