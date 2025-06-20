Facebook Pixel
Αλμπάν Λαφόντ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αλμπάν Λαφόντ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Τέλος η αναμονή! Ανακοίνωσε τον νέο του τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός (ΦΩΤΟ)
Super League | 17/07 - 21:52

Ακόμη ένα μεταγραφικό "χτύπημα" για τους Πράσινους, ο...

Στην Ελλάδα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό - Φτάνει στις 23.45!
Super League | 16/07 - 18:02

Ο ποδοσφαιριστής ταξιδεύει σήμερα για Ελλάδα, ώστε ν...

Δανεικός για ένα χρόνο ο Λαφόντ στον Παναθηναϊκό, λένε οι Γάλλοι
Super League | 15/07 - 17:44

Δημοσίευμα για τον 26χρονο τερματοφύλακα της Ναντ - Τ...

"Δεν έχει εγκαταλείψει για Λαφόν ο Παναθηναϊκός - Υπάρχει κι άλλος..."
Super League | 14/07 - 21:29

Οι Πράσινοι έχουν έτοιμη εναλλακτική, αν δεν προχωρήσει τ...

"Κέρβερος" στα γκολπόστ - Αυτόν θέλει για Νο1 στον "άσσο" ο Παναθηναϊκός!
Super League | 14/07 - 10:42

Οι Πράσινοι εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ε...

Δύο φορ η ΑΕΚ, εκτός πλάνων ο Πιερό - Αλλάζει τρεις τερματοφύλακες ο ΠΑΟ!
Super League | VIDEO 13/07 - 22:15

Τι και αν κόστισε η μεταγραφή του 3.5 εκατομμύρια ευρώ μ...

Πρόβλημα με Λαφόντ στον Παναθηναϊκό - “Δεν καλύπτει η Ναντ…”
Super League | 13/07 - 19:28

Γαλλικό δημοσίευμα δείχνει ότι υπάρχει θέμα με τον δ...

"Τον θέλει δανεικό ο Παναθηναϊκός" - Ενδιαφέρον και από Γαλλία
Super League | 12/07 - 22:51

Ο παίκτης που απασχολεί τους Πράσινους, η στάση που τ...

Νέα δεδομένα στη Ναντ με Λαφόντ - Εξέλιξη που μπορεί να λέει... πολλά
Super League | 12/07 - 14:24

Ο Γάλλος είναι στην κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού γ...

"Mάχη" ΠΑΟ για Λαφόντ - Αγκάθι οι απαιτήσεις των Γάλλων
Super League | 11/07 - 23:18

Ο Γάλλος τερματοφύλακας δείχνει ο ιδανικός για τη θέση κ...

Γνωστός Γάλλος τερματοφύλακας στο στόχαστρο ΠΑΟ - Γεμάτες χρονιές (ΦΩΤΟ)
Super League | 11/07 - 20:18

Ρεπορτάζ από τη Γαλλία συνδέει τους Πράσινους με γνωστό γ...