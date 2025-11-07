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Αμίν Νουά

Αμίν Νουά

Δείτε όσα πρέπει να ξέρετε για τον Αμίν Νουά: Εμφανίσεις, ρόλος και στατιστικά στη Euroleague. Συνεχές ρεπορτάζ, αναλύσεις και ειδήσεις στο Sportdog.gr.

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Το αντίο και ευχαριστώ του Νουά στον Άρη
Basket League | 31/07 - 11:04

Το αντίο και ευχαριστώ του Νουά στον Άρη

Ο Αμίν Νουά αποχαιρέτησε τον κόσμο του Άρη, καθώς θα σ...

Τέλος οριστικά ο Νουά από τον Άρη - Ο ειδικός όρος για Ελλάδα
Basket League | 30/07 - 18:37

Τέλος οριστικά ο Νουά από τον Άρη - Ο ειδικός όρος για Ελλάδα

Τι συμφώνησαν οι “κιτρινόμαυροι” κ...

Ηχηρή αποχώρηση - Ο Άρης χάνει τον περσινό του ηγέτη!
Basket League | 28/07 - 22:01

Ηχηρή αποχώρηση - Ο Άρης χάνει τον περσινό του ηγέτη!

Ο -κατά γενική ομολογία- κορυφαίος παίκτης του Άρη την π...

Η ελληνική ομάδα που είναι το μεγάλο φαβορί για τον Θανάση Αντετοκούνμπο!
Euroleague | 21/07 - 20:51

Η ελληνική ομάδα που είναι το μεγάλο φαβορί για τον Θανάση Αντετοκούνμπο!

Ο Έλληνας άσος έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό τ...

Δεν είναι μόνο ο Ερλ Ρόμπινσον - Στον Άρη μέχρι το 2029 Γάλλος φόργουορντ!
Basket League | 16/07 - 12:08

Δεν είναι μόνο ο Ερλ Ρόμπινσον - Στον Άρη μέχρι το 2029 Γάλλος φόργουορντ!

Παρότι ομάδες όπως η Βιλερμπάν, η Μπασκόνια και η Μπεσίκτας ε...

Παίκτης-έκπληξη για διάδοχος του Πίτερς! - Το συζητά ο Ολυμπιακός (Vid)
Euroleague | 13/07 - 07:15

Παίκτης-έκπληξη για διάδοχος του Πίτερς! - Το συζητά ο Ολυμπιακός (Vid)

Οι Πειραιώτες εξετάζουν προσεκτικά τ...

Άρης: Ραντεβού Νουά - Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη για το μέλλον του Γάλλου
Basket League | 12/06 - 16:48

Άρης: Ραντεβού Νουά - Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη για το μέλλον του Γάλλου

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έως αύριο ο Αμίν Νουά, ο ο...

Φοβερός Νουά - Μεγάλο διπλό ο Άρης στη Ρόδο (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 28/03 - 18:52

Φοβερός Νουά - Μεγάλο διπλό ο Άρης στη Ρόδο (ΒΙΝΤΕΟ)

Σταμάτησε στους 31 πόντους ο Γάλλος φόργουορντ στη νίκη μ...

Tο κάρφωμα του Νουά που ξεσήκωσε τον κόσμο (ΒΙΝΤΕΟ)
Europe Cup | VIDEO 05/02 - 12:17

Tο κάρφωμα του Νουά που ξεσήκωσε τον κόσμο (ΒΙΝΤΕΟ)

Με εντυπωσιακό κάρφωμα του Αμίν Νουά, ο Άρης προηγείται 40...

Άρης: Έκανε την υπέρβαση και "έδεσε" τον Νουά!
Basket League | VIDEO 28/01 - 04:00

Άρης: Έκανε την υπέρβαση και "έδεσε" τον Νουά!

Ο Γάλλος φόργουορντ-σέντερ, που εξελίχθηκε σε απόλυτο η...

Κατάρρευση στο Nick Galis Hall: Βαριά ήττα του Άρη από την Τσεντεβίτα! (Vd)
Eurocup | VIDEO 30/12/2025 - 22:45

Κατάρρευση στο Nick Galis Hall: Βαριά ήττα του Άρη από την Τσεντεβίτα! (Vd)

Ο Άρης πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις τ...

Ηγέτες Νουά, Μήτρου-Λονγκ - Σπουδαίο διπλό ο Άρης (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurocup | VIDEO 18/11/2025 - 21:19

Ηγέτες Νουά, Μήτρου-Λονγκ - Σπουδαίο διπλό ο Άρης (ΒΙΝΤΕΟ)

Με 93-87 κέρδισαν οι “κίτρινοι” τη Νεπτούνας Κ...

Η πρώτη "τρίποντη βόμβα" του Νουά στον Άρη (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurocup | VIDEO 11/11/2025 - 21:07

Η πρώτη "τρίποντη βόμβα" του Νουά στον Άρη (ΒΙΝΤΕΟ)

Το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη άρχισε την... α...

Ανακοίνωσε τον Αμίν Νουά ο Άρης!
Basket League | 07/11/2025 - 14:40

Ανακοίνωσε τον Αμίν Νουά ο Άρης!

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμίν Νουά μ...

Ευρωλιγκάτη ενίσχυση για Άρη! - Μένει μόνο η ανακοίνωση
Basket League | VIDEO 06/11/2025 - 18:03

Ευρωλιγκάτη ενίσχυση για Άρη! - Μένει μόνο η ανακοίνωση

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Ντεμπούτο με φανταστικό alley oop κάρφωμα ο Νουά (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 26/01/2024 - 11:52

Ντεμπούτο με φανταστικό alley oop κάρφωμα ο Νουά (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Φενέρμπαχτσέ πρόσφερε σκορ και θέαμα στην Κωνσταντινούπολη ε...

Ανακοίνωσε παίκτη για έναν μήνα η Φενέρμπαχτσε του "Σάρας"!
Euroleague | VIDEO 22/01/2024 - 15:42

Ανακοίνωσε παίκτη για έναν μήνα η Φενέρμπαχτσε του "Σάρας"!

Μετά τους τραυματισμούς του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τ...