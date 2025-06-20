Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Αμίνα Σμάτζιτς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αμίνα Σμάτζιτς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Γνωστός άσος έκανε πρόταση γάμου στην πιο όμορφη γυναίκα της χώρας (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 07/05 - 19:02

Γνωστός άσος έκανε πρόταση γάμου στην πιο όμορφη γυναίκα της χώρας (ΦΩΤΟ)

Το διαμαντένιο δαχτυλίδι έλαμπε στο χέρι της και ανέβασε in...