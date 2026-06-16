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Αμπντουλελάχ Αλ Αμρί

Αμπντουλελάχ Αλ Αμρί

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αμπντουλελάχ Αλ Αμρί. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη απέδειξε ότι δεν είναι κομπάρσος!
Mundial | 16/06 - 13:08

Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη απέδειξε ότι δεν είναι κομπάρσος!

Το 1-1 στο Μαϊάμι δεν ήταν απλώς μια ισοπαλία πρεμιέρας. Ή...