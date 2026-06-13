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Άνα Γκαμπριέλα

Άνα Γκαμπριέλα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Άνα Γκαμπριέλα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Αυτός σκόραρε στο Μουντιάλ, η σύζυγός του τράβηξε τα βλέμματα (ΦΩΤΟ)
Mundial | 13/06 - 09:40

Αυτός σκόραρε στο Μουντιάλ, η σύζυγός του τράβηξε τα βλέμματα (ΦΩΤΟ)

Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 20...