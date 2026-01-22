Αναντολού Εφές

Ποιες ομάδες κινούνται για την απόκτηση τ...
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Eπιβλητική νίκη με 91-60 για την ομάδα τ...
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Οι πρωταθλητές έκαναν τα εύκολα δύσκολα, αλλά κέρδισαν μ...
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Η ομάδα του Ιτούδη νίκησε με ζόρια τ...
Με 89-75 το διπλό των Βάσκων με αντεπίθεση στο 4ο δ...