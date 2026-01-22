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Αναντολού Εφές

Αναντολού Εφές

Δείτε όλα τα νέα για την Αναντολού Εφές στην Euroleague: Εμφανίσεις, στατιστικά, μεταγραφές και ρεπορτάζ. Αναλυτική κάλυψη και highlights στο Sportdog.gr.

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Τρεις προτάσεις για Χεζόνια - Πού θέλει να παίξει - Ζητά τρελά λεφτά!
Euroleague | VIDEO 15/07 - 23:16

Τρεις προτάσεις για Χεζόνια - Πού θέλει να παίξει - Ζητά τρελά λεφτά!

Ποιες ομάδες κινούνται για την απόκτηση τ...

Αυτό και αν είναι... βόμβα! Ανακοινώθηκε από την Εφές ο Μάικ Τζέιμς
Euroleague | 11/07 - 10:24

Αυτό και αν είναι... βόμβα! Ανακοινώθηκε από την Εφές ο Μάικ Τζέιμς

Την καριέρα του στην Τουρκία και την Αναντολού Εφές θ...

Η μεγάλη πρόταση που έχει ο Όσμαν - Η στάση Παναθηναϊκού και Ομπράντοβιτς
Euroleague | VIDEO 04/07 - 23:56

Η μεγάλη πρόταση που έχει ο Όσμαν - Η στάση Παναθηναϊκού και Ομπράντοβιτς

Tι γίνεται με τον Τούρκο φόργουορντ και το μ...

Aυτό και αν θα είναι “μπαμ”! -Στα σκαριά μεγάλο deal με Λάρκιν, Γιούρτσεβεν
Euroleague | VIDEO 23/06 - 18:23

Aυτό και αν θα είναι “μπαμ”! -Στα σκαριά μεγάλο deal με Λάρκιν, Γιούρτσεβεν

Τι γίνεται στην Τουρκία με τον ηγέτη της Αναντολού Ε...

Ελεύθερος ο Γουάιλερ-Μπαμπ - Το “ευχαριστώ” της Αναντολού Εφές
Euroleague | VIDEO 15/06 - 20:34

Ελεύθερος ο Γουάιλερ-Μπαμπ - Το “ευχαριστώ” της Αναντολού Εφές

Τέλος οριστικά από τον τουρκικό σύλλογο ο...

Non Stop μεταγραφές o ΠΑΟΚ - Μετά τον Καλάθη και 2ος Έλληνας από Euroleague
Basket League | VIDEO 16/05 - 22:28

Non Stop μεταγραφές o ΠΑΟΚ - Μετά τον Καλάθη και 2ος Έλληνας από Euroleague

Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ δεν αστειεύεται με την είσοδο του Α...

Βαλένθια: «Γκρέμισε» το ρεκόρ του Αταμάν στα Game 5!
Euroleague | VIDEO 14/05 - 13:14

Βαλένθια: «Γκρέμισε» το ρεκόρ του Αταμάν στα Game 5!

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια δεν σ...

Νέα ευρωλιγκάτη μεταγραφή “ψήνει” η Μπαρτσελόνα - Έχει ανταγωνιστές
Euroleague | VIDEO 12/05 - 21:17

Νέα ευρωλιγκάτη μεταγραφή “ψήνει” η Μπαρτσελόνα - Έχει ανταγωνιστές

Για ποιον παίκτη κινείται η ομάδα του Τσάβι Π...

Ψηφίζει ελληνικά η Αναντολού Εφές - “Επαφές με Σπανούλη, Σφαιρόπουλο”
Euroleague | VIDEO 05/05 - 22:20

Ψηφίζει ελληνικά η Αναντολού Εφές - “Επαφές με Σπανούλη, Σφαιρόπουλο”

Τουρκικό δημοσίευμα για τους δύο Έ...

Tο έμαθε ο Αταμάν; - “Δεν είναι υπέρ του η αλλαγή δεδομένων” (Vid)
Euroleague | VIDEO 28/04 - 00:05

Tο έμαθε ο Αταμάν; - “Δεν είναι υπέρ του η αλλαγή δεδομένων” (Vid)

...

Θαυμασμός Λάσο για Παναθηναϊκό - “Σε όλες τις θέσεις ΜVP”
Euroleague | VIDEO 16/04 - 18:05

Θαυμασμός Λάσο για Παναθηναϊκό - “Σε όλες τις θέσεις ΜVP”

Ο τεχνικός της Αναντολού Εφές αποθέωσε τ...

Συνεχίζει να ελπίζει η Μακάμπι - Εύκολα την αδιάφορη Εφές (Ηls)
Euroleague | VIDEO 03/04 - 00:08

Συνεχίζει να ελπίζει η Μακάμπι - Εύκολα την αδιάφορη Εφές (Ηls)

Στο κυνήγι της πρώτης 10άδας παραμένει η ο...

“Υπό πίεση ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό - Επιστροφή στην Αναντολού Εφές”
Euroleague | VIDEO 19/02 - 19:51

“Υπό πίεση ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό - Επιστροφή στην Αναντολού Εφές”

Γαλλικό δημοσίευμα βλέπει ζόρια για τον Τούρκο κόουτς σ...

Χαμόγελα στην Αναντολού Εφές - Ήρθε η ώρα του Λάρκιν
Euroleague | VIDEO 18/02 - 18:44

Χαμόγελα στην Αναντολού Εφές - Ήρθε η ώρα του Λάρκιν

Ο 33χρονος γκαρντ γυρίζει στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο μ...

Σε φόρμα η Αναντολού Εφές - “Πάτησε” τη Βίρτους Μπολόνια (Ηls)
Euroleague | VIDEO 12/02 - 21:20

Σε φόρμα η Αναντολού Εφές - “Πάτησε” τη Βίρτους Μπολόνια (Ηls)

Eπιβλητική νίκη με 91-60 για την ομάδα τ...

Σούπερ η Αναντολού Εφές - “Κατραπακιά” στη Βαλένθια (Highlights)
Euroleague | VIDEO 03/02 - 21:48

Σούπερ η Αναντολού Εφές - “Κατραπακιά” στη Βαλένθια (Highlights)

Mε 107-90 η επιβλητική επικράτηση της τ...

Έτσι άλωσε την Πόλη ο Ολυμπιακός-”Μίλησαν” Βεζένκοφ, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ (Hls)
Euroleague | VIDEO 22/01 - 21:53

Έτσι άλωσε την Πόλη ο Ολυμπιακός-”Μίλησαν” Βεζένκοφ, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ (Hls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη των Πειραιωτών ε...

Έσπασε την παράδοση - Νικητής στην Πόλη με Εφές ο Ολυμπιακός (Vid)
Euroleague | VIDEO 22/01 - 21:30

Έσπασε την παράδοση - Νικητής στην Πόλη με Εφές ο Ολυμπιακός (Vid)

Οι πρωταθλητές έκαναν τα εύκολα δύσκολα, αλλά κέρδισαν μ...

TΕΛΙΚΟ: Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός 68-74 (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 22/01 - 19:10

TΕΛΙΚΟ: Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός 68-74 (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο “Turkcell Ba...

Τα χρειάστηκε η Χάποελ Τελ Αβίβ - Δύσκολα την Εφές και κορυφή (Hls)
Euroleague | VIDEO 20/01 - 21:42

Τα χρειάστηκε η Χάποελ Τελ Αβίβ - Δύσκολα την Εφές και κορυφή (Hls)

Η ομάδα του Ιτούδη νίκησε με ζόρια τ...

Κυριαρχία της Μπασκόνια στην Πόλη - Δεν σηκώνει κεφάλι η Εφές (Ηighlights)
Euroleague | VIDEO 15/01 - 21:37

Κυριαρχία της Μπασκόνια στην Πόλη - Δεν σηκώνει κεφάλι η Εφές (Ηighlights)

Με 89-75 το διπλό των Βάσκων με αντεπίθεση στο 4ο δ...