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Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο

Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Νέο όνομα: Και Καρντόσο για Ολυμπιακό!
Super League | 30/06 - 15:35

Νέο όνομα: Και Καρντόσο για Ολυμπιακό!

Πρόκειται για τον 49χρονο Πορτογάλο παράγοντα που επί σ...