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Αντόνιο Σίλβα

Αντόνιο Σίλβα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αντόνιο Σίλβα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Σπουδαία μεταγραφή για τη Μπόρνμουθ με πάνω από 30 εκατομμύρια
Premier League | 02/08 - 05:14

Σπουδαία μεταγραφή για τη Μπόρνμουθ με πάνω από 30 εκατομμύρια

Η Μπόρνμουθ ενισχύεται σημαντικά εν όψει της νέας, π...