Αντουάν Σεμένιο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αντουάν Σεμένιο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Βγάζει μάτια στην Premier League! Ο κορυφαίος στο Νησί αυτή, τη στιγμή
Premier League | 09/10 - 00:29

Με έξι γκολ και τρεις ασίστ στις πρώτες επτά αγωνιστικές, έ...