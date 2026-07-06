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Αντρέα Πινιατάρο

Αντρέα Πινιατάρο

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Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Αντρέα Πινιατάρο που επενδύει στην ΑΕΚ
Basket League | 06/07 - 19:47

Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Αντρέα Πινιατάρο που επενδύει στην ΑΕΚ

Σύμφωνα με το Forbes, ο Ιταλός επιχειρηματίας συγκαταλέγεται σ...