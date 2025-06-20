Facebook Pixel
Αουρέλιο Μπούτα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αουρέλιο Μπούτα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Μπακ που τα "έσπασε" στη Μίλαν! Υψηλό κασέ και το "αγκάθι" για Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο | 06/08 - 09:00

Υψηλή νοημοσύνη, συγκέντρωση στην τακτική προσέγγιση τ...

Η ευθύνη για το ναυάγιο στην υπόθεση Παναθηναϊκού-Μπουτά είναι ξεκάθαρη
Super League | 05/08 - 11:17

Ο Λευτέρης Μπακολιάς γράφει για τον τρελό χειρισμό τ...

Από τη Μάντσεστερ Σίτι ο... νέος αντι-Βαγιαννίδης - Τον διάλεξε ο Βιτόρια!
Super League | VIDEO 05/08 - 10:00

Ο 24χρονος Αφρικανός από τη λίστα του Γιάννη Παπαδημητρίου, π...

Οι Γερμανοί τα ρίχνουν στον ΠΑΟ για Μπούτα - "Έπαιξε άσχημο παιχνίδι"
Super League | VIDEO 04/08 - 21:23

Η ανάρτηση Γερμανού δημοσιογράφου, που δίνει μία νέα δ...

Για αυτό δεν απέκτησε τον Μπούτα ο Παναθηναϊκός
Super League | 04/08 - 13:59

Ο Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωση του εξήγησε γιατί δ...

Ανατροπή με Μπούτα - "Γι’ αυτό χάλασε το deal" - Δεν ήταν τα ιατρικά (Vid)
Super League | VIDEO 03/08 - 23:37

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη για την υπόθεση τ...

Σοκ στον Παναθηναϊκό - Χάλασε η μεταγραφή του Μπούτα!
Super League | VIDEO 03/08 - 20:50

Ο παίκτης ήταν κλεισμένος, ταξίδεψε στην Αθήνα για ν...

Νέα άφιξη στον ΠΑΟ μετά τον Ζαρουρί - Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται!
Super League | VIDEO 03/08 - 11:46

Ολοκληρώνονται άμεσα δύο σημαντικές μεταγραφές γ...

Κυριακή κοντή γιορτή! Έρχεται ο αντί-Βαγιαννίδης
Super League | 02/08 - 18:05

Ήταν εξαρχής ο «εκλεκτός» για τη θέση, με το τριφύλλι ν...

Έτσι παίρνει Ζαρουρί και Μπούτα ο Παναθηναϊκός - Οι όροι των deal
Super League | 02/08 - 17:14

Τι λένε οι Γάλλοι για τη συμφωνία των “πράσινων” με τ...

Οριστικό: Έρχεται Σάββατο βράδυ για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό!
Super League | 02/08 - 10:32

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση μ...

Έτσι θα ξεσηκώσει τη Λεωφόρο - Η γκολάρα του Μπούτα που έκλεισε ο ΠΑΟ (VID)
Super League | VIDEO 02/08 - 00:01

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τον Αουρέλιο Μπούτα π...

Με 3 μεταγραφές απαντά ο Αλαφούζος στον αποκλεισμό - Θέλει Αθήνα top όνομα!
Europa League | VIDEO 31/07 - 00:06

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να τρέχει τις πολύ σημαντικές υ...

2+1 μεταγραφές ο Αλαφούζος μετά την Ρέιντζερς - Στο… αεροδρόμιο TOP όνομα!
Super League | VIDEO 30/07 - 12:44

O Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να κάνει το μπαμ με δύο συν μ...

Εισήγηση Ζέκα ο αντι-Βαγιαννίδης - Πώς η Στουτγάρδη… έψησε τον Κωνσταντέλια
Super League | VIDEO 29/07 - 19:02

Ο Νο1 στόχος του Παναθηναϊκού για το κενό του Γιώργου Βαγιαννίδη, πώς προέκυψε στη λίστα του Γιάννη Παπαδη�...

Αποθεώνει αντι-Βαγιαννίδη ο Παγκάγκης: "Σύγχρονο δεξί μπακ ο Μπούτα"
Super League | VIDEO 29/07 - 14:12

Η περίπτωση Μπούτα και η ρεβάνς μ...

Αποκάλυψη για στόχο του ΠΑΟ: "Πήρε άδεια να διαπραγματευτεί μεταγραφή"
Super League | VIDEO 28/07 - 15:57

Ποδοσφαιριστής που είναι ψηλά στην Πράσινη λίστα φαίνεται ό...

Μπούτα για αντί-Βαγιαννίδης στον ΠΑΟ - Πόσο τον κοστολογεί η Άιντραχτ
Super League | VIDEO 27/07 - 11:36

Ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να βγει στην αγορά για δ...

Μόλις πουληθεί ο Βαγιαννίδης, κλείνουν δύο μεταγραφές - Εξτρέμ... λιοντάρι!
Super League | VIDEO 26/07 - 23:30

Ανοίγει η πόρτα για την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών μ...

Το πρώτο όνομα για αντι-Βαγιαννίδης - Κίνηση ματ Ριμπάλτα, κλείνει… χαφάρα!
Super League | VIDEO 26/07 - 20:15

Με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να φεύγει για Πορτογαλία, ο Παναθηναϊκός βγαίνει στ...

Νέα ονόματα για ΠΑΟ - Στο στόχαστρο Βιτόρια εξτρέμ & δεξί μπακ
Super League | 25/07 - 21:48

Οι Πράσινοι παρά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν αφήνουν σ...