Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Απόστολος Σαββουλίδης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Απόστολος Σαββουλίδης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Πένθος για τον ΠΑΟΚ - Έφυγε από τη ζωή παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Super League | 19/08 - 15:24

Πένθος για τον ΠΑΟΚ - Έφυγε από τη ζωή παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Θλίψη στον Δικέφαλο του Βορρά καθώς όπως έγινε γνωστό έ...