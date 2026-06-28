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Αρίτζ Ελουστόντο

Αρίτζ Ελουστόντο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αρίτζ Ελουστόντο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Κι όμως, ο... εκλεκτός παίκτης του Αλγκουαθίλ παίζει στον ΠΑΟΚ!
Super League | VIDEO 12/09 - 22:05

Κι όμως, ο... εκλεκτός παίκτης του Αλγκουαθίλ παίζει στον ΠΑΟΚ!

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο τ...

Η τελική εισήγηση Λίσι για τις μεταγραφές - Αλλαγή πλάνου, ποιον... έκοψε!
Super League | 10/09 - 07:15

Η τελική εισήγηση Λίσι για τις μεταγραφές - Αλλαγή πλάνου, ποιον... έκοψε!

Ο Αλέσιο Λίσι έχει ξεκαθαρίσει την προτίμησή του για τ...

Η απευθείας κόκκινη του Ελουστόντο που... άναψε φωτιές στο ντέρμπι (Vid)
Super League | 06/09 - 21:55

Η απευθείας κόκκινη του Ελουστόντο που... άναψε φωτιές στο ντέρμπι (Vid)

Ο διαιτητής απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Ε...

ΠΑΟΚ: Θρίλερ με Ζίβκοβιτς για Άντερλεχτ – Τα νέα δεδομένα Λίσι!
Europa League | 04/08 - 18:23

ΠΑΟΚ: Θρίλερ με Ζίβκοβιτς για Άντερλεχτ – Τα νέα δεδομένα Λίσι!

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τ...

«Είναι παντού, είμαι εδώ»: Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Τομ Λουσέ! (VD)
Super League | 03/08 - 21:53

«Είναι παντού, είμαι εδώ»: Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Τομ Λουσέ! (VD)

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και τυπικά μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κ...

«Έσκασε» το teaser του ΠΑΟK: Ανακοινώνεται ο Λουσέ!
Super League | 03/08 - 20:50

«Έσκασε» το teaser του ΠΑΟK: Ανακοινώνεται ο Λουσέ!

Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την αγωνία τ...

Μεταγραφή χαμηλού ρίσκου και υψηλών απαιτήσεων για τον ΠΑΟΚ
Super League | 20/07 - 07:16

Μεταγραφή χαμηλού ρίσκου και υψηλών απαιτήσεων για τον ΠΑΟΚ

Ο Χατζηδιάκος αποτελεί τη δεξιοπόδαρη δημιουργική ε...

Γλιτώνει τα χειρότερα ο Ελουστόντο - Εκεί το πρόβλημα
Super League | 11/07 - 20:51

Γλιτώνει τα χειρότερα ο Ελουστόντο - Εκεί το πρόβλημα

Ανακούφιση με το πρόβλημα τραυματισμού του Βάσκου σ...

Το ανεπίσημο ντεμπούτο Ελουστόντο και το "crash test" του Λίσι στα στόπερ
Super League | 05/07 - 09:45

Το ανεπίσημο ντεμπούτο Ελουστόντο και το "crash test" του Λίσι στα στόπερ

Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας του ΠΑΟΚ ε...

"Σκούπα" Λίσι στον ΠΑΟΚ - Νέα δεδομένα για Μεϊτέ, "all in" για Γιαννούλη!
Super League | VIDEO 29/06 - 20:08

"Σκούπα" Λίσι στον ΠΑΟΚ - Νέα δεδομένα για Μεϊτέ, "all in" για Γιαννούλη!

Ο νέος προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης καλείται π...

Το μήνυμα Ελουστόντο - “Αυτά θα προσφέρω στον ΠΑΟΚ” (BINTEO)
Super League | 29/06 - 17:11

Το μήνυμα Ελουστόντο - “Αυτά θα προσφέρω στον ΠΑΟΚ” (BINTEO)

Οι πρώτες δηλώσεις του 32χρονου στόπερ ως π...

Ένας Ισπανός-σύμβολο για την άμυνα του ΠΑΟΚ!
Super League | 28/06 - 18:02

Ένας Ισπανός-σύμβολο για την άμυνα του ΠΑΟΚ!

Δεν είχε τη λάμψη του Ογιαρθάμπαλ ή του Θουμπιμέντι. Ή...

Επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο - Αυτό το συμβόλαιό του
Super League | 28/06 - 17:40

Επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο - Αυτό το συμβόλαιό του

Ο Δικέφαλος του Βορρά το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) α...

Ο Τσακαλέας περίμενε τον Ελουστόντο κι εμφανίστηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς! (VD)
Super League | 27/06 - 21:50

Ο Τσακαλέας περίμενε τον Ελουστόντο κι εμφανίστηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς! (VD)

Kαθώς ο ρεπόρτερ του Δικεφάλου περίμενε τον Ελουστόντο κ...

Ραγδαίες εξελίξεις με Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ
Super League | 27/06 - 18:53

Ραγδαίες εξελίξεις με Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ

Εξελίξεις με την περίπτωση του Αρίτζ Ελουστόντο, αφού ο...

ΠΑΟΚ: Έρχεται ο πρώτος - Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Ελουστόντο
Super League | 27/06 - 11:28

ΠΑΟΚ: Έρχεται ο πρώτος - Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Ελουστόντο

Ο Άριτζ Ελουστόντο βρίσκεται προ των πυλών του ΠΑΟΚ, κ...

Κλείνει η μεταγραφή Ελουστόντο σε ΠΑΟΚ - Έρχεται Θεσσαλονίκη
Super League | 26/06 - 15:56

Κλείνει η μεταγραφή Ελουστόντο σε ΠΑΟΚ - Έρχεται Θεσσαλονίκη

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Άριτζ Ελουστόντο, μ...

Αποκάλυψη από την Ισπανία - Γιατί επέλεξε ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο
Super League | 25/06 - 14:43

Αποκάλυψη από την Ισπανία - Γιατί επέλεξε ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο

Δημοσίευμα από την Ισπανία εξηγεί τους λόγους που ο 32...

Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Ελουστόντο απάντησε θετικά στον ΠΑΟΚ»
Super League | 24/06 - 11:27

Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Ελουστόντο απάντησε θετικά στον ΠΑΟΚ»

Όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης του μεταγραφικής κ...

Αυτή θα είναι η πρώτη μεταγραφή της εποχής Λίσι στον ΠΑΟΚ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 23/06 - 14:59

Αυτή θα είναι η πρώτη μεταγραφή της εποχής Λίσι στον ΠΑΟΚ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην τελική ευθεία η πρώτη κίνηση του Δικεφάλου του Β...

Τόνι Γκονζάλες: «Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πάει λάθος»!
Super League | 19/06 - 23:44

Τόνι Γκονζάλες: «Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πάει λάθος»!

Η αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ συνεχίζει ν...