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Αρίζ Ελουστόντο
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αρίζ Ελουστόντο.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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Super League
| 18/06 - 09:08
Αυτός είναι ο Ελουστόντο που βρίσκεται κοντά στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο
Ο Αρίζ Ελουστόντο αποτελεί τον πρώτο στόχο του ΠΑΟΚ γ...
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