Αρμάντο Γκονσάλες

Κύπελλο Ελλάδας | 08/09 - 23:59

Ο "καυτός" Γκονσάλες, η γκολάρα Πουέρτα και το θρίλερ στο τέλος (Hls)

Δείτε τα 5 γκολ και όλα τα highlights από την επικράτηση του Ο...