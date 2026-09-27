Αστέρας Παστίδας

Superleague 2 | 28/09 - 20:44

Σοκ και ακρωτηριασμός για γιο παλαιμάχου μετά από τροχαίο!

Πολύ δύσκολες ώρες για τον 32χρονο ποδοσφαιριστή Κώστα Λ...