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ΚΟΛ
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ΤΕΛ
ΓΚΆ
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Βαγγέλης Κωνσταντίνου

Βαγγέλης Κωνσταντίνου

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Βαγγέλης Κωνσταντίνου. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Τερματοφύλακας με θράσος και προοπτική! Τι θα βρει η ΑΕΚ στον Σαρακασίδη
Super League | 05/07 - 09:00

Τερματοφύλακας με θράσος και προοπτική! Τι θα βρει η ΑΕΚ στον Σαρακασίδη

Ο άνθρωπος που τον έριξε στα βαθιά μιλά στο Sportdog! Η Έ...