Βαγγέλης Κωνσταντίνου

Super League | 05/07 - 09:00

Τερματοφύλακας με θράσος και προοπτική! Τι θα βρει η ΑΕΚ στον Σαρακασίδη

Ο άνθρωπος που τον έριξε στα βαθιά μιλά στο Sportdog! Η Έ...