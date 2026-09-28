Facebook Pixel
Euroleague
BC
19:00
29 Σεπ
ΜΠΑ
Euroleague
ΖΑΛ
20:00
29 Σεπ
ΟΛΥ
Euroleague
ΕΦΕ
20:00
29 Σεπ
ΡΕΑ
Euroleague
ΦΕΝ
20:45
29 Σεπ
ΜΠΑ
Euroleague
ΕΡΥ
21:00
29 Σεπ
ΧΆΠ
Euroleague
ΜΙΛ
21:30
29 Σεπ
ΒΊΡ
Euroleague
ΒΑΛ
21:30
29 Σεπ
ΜΠΑ
Euroleague
PAR
21:45
29 Σεπ
ΠΑΡ
Eurocup
ΝΕΠ
19:00
29 Σεπ
ΤΡΈ
Eurocup
ΤΌΦ
20:00
29 Σεπ
ΝΊΝ
Eurocup
ΧΆΠ
20:00
29 Σεπ
ΡΌΣ
Eurocup
ΛΕ
21:00
29 Σεπ
ΑΡΗ
Eurocup
ΒΕΝ
21:30
29 Σεπ
ΦΡΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΒΟΛ
0 - 2
ΤΕΛ
ΠΑΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΙΑΠ
2 - 1
ΤΕΛ
ΒΕΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν.
1 - 4
ΤΕΛ
ΟΥΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΤΑΤ
2 - 4
ΤΕΛ
ΠΑΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΥΣ
13:00
29 Σεπ
ΒΡΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΜΕΞ
23:00
29 Σεπ
ΠΕΡ
UEFA Nations League
ΑΡΜ
2 - 3
ΤΕΛ
ΜΑΥ
UEFA Nations League
ΛΕΤ
0 - 0
ΤΕΛ
ΚΎΠ
UEFA Nations League
ΓΕΩ
0 - 0
ΤΕΛ
ΟΥΚ
UEFA Nations League
ΒΈΛ
0 - 1
ΤΕΛ
ΓΑΛ
UEFA Nations League
ΤΟΥ
1 - 4
ΤΕΛ
ΙΤΑ
UEFA Nations League
BΌΡ
0 - 0
ΤΕΛ
ΟΥΓ
UEFA Nations League
ΣΟΥ
3 - 1
ΤΕΛ
ΠΟΛ
UEFA Nations League
ΡΟΥ
2 - 4
ΤΕΛ
ΒΟΣ
UEFA Nations League
ΦΙΝ
19:00
29 Σεπ
ΛΕΥ
UEFA Nations League
ΜΟΛ
19:00
29 Σεπ
ΝΉΣ
UEFA Nations League
ΒΟΥ
21:45
29 Σεπ
ΕΣΘ
UEFA Nations League
ΙΣΠ
21:45
29 Σεπ
ΚΡΟ
UEFA Nations League
ΛΟΥ
21:45
29 Σεπ
ΙΣΛ
UEFA Nations League
ΤΣΕ
21:45
29 Σεπ
ΑΓΓ
UEFA Nations League
ΣΛΟ
21:45
29 Σεπ
ΒΌΡ
UEFA Nations League
ΣΚΩ
21:45
29 Σεπ
ΕΛΒ
UEFA Nations League
ΣΑΝ
21:45
29 Σεπ
ΑΛΒ
UEFA Nations League
ΣΛΟ
21:45
29 Σεπ
ΚΑΖ
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Βαγγέλης Ρεπανίδης

Βαγγέλης Ρεπανίδης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Βαγγέλης Ρεπανίδης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
ΠΑΟΚ: Μια ακόμα προσθήκη στις ακαδημίες με 17χρονο ταλέντο!
Super League | 28/09 - 22:24

ΠΑΟΚ: Μια ακόμα προσθήκη στις ακαδημίες με 17χρονο ταλέντο!

Μετά τους Αζούζ και Χαπίπη, στα ασπρόμαυρα ντύνεται κ...