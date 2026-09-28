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Euroleague
B
BC
19:00
29 Σεπ
ΜΠΑ
Euroleague
ΖΑΛ
20:00
29 Σεπ
ΟΛΥ
Euroleague
ΕΦΕ
20:00
29 Σεπ
ΡΕΑ
Euroleague
ΦΕΝ
20:45
29 Σεπ
ΜΠΑ
Euroleague
ΕΡΥ
21:00
29 Σεπ
Χ
ΧΆΠ
Euroleague
ΜΙΛ
21:30
29 Σεπ
ΒΊΡ
Euroleague
Β
ΒΑΛ
21:30
29 Σεπ
ΜΠΑ
Euroleague
PAR
21:45
29 Σεπ
ΠΑΡ
Eurocup
Ν
ΝΕΠ
19:00
29 Σεπ
Τ
ΤΡΈ
Eurocup
Τ
ΤΌΦ
20:00
29 Σεπ
Ν
ΝΊΝ
Eurocup
Χ
ΧΆΠ
20:00
29 Σεπ
Ρ
ΡΌΣ
Eurocup
Λ
ΛΕ
21:00
29 Σεπ
ΑΡΗ
Eurocup
Β
ΒΕΝ
21:30
29 Σεπ
Φ
ΦΡΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΟΛ
0 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΑΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΑΠ
2 - 1
ΤΕΛ
Β
ΒΕΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν
Ν.
1 - 4
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Τ
ΤΑΤ
2 - 4
ΤΕΛ
Π
ΠΑΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΥΣ
13:00
29 Σεπ
Β
ΒΡΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΕΞ
23:00
29 Σεπ
Π
ΠΕΡ
UEFA Nations League
Α
ΑΡΜ
2 - 3
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΥ
UEFA Nations League
Λ
ΛΕΤ
0 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΎΠ
UEFA Nations League
Γ
ΓΕΩ
0 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΚ
UEFA Nations League
Β
ΒΈΛ
0 - 1
ΤΕΛ
Γ
ΓΑΛ
UEFA Nations League
Τ
ΤΟΥ
1 - 4
ΤΕΛ
Ι
ΙΤΑ
UEFA Nations League
B
BΌΡ
0 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΓ
UEFA Nations League
Σ
ΣΟΥ
3 - 1
ΤΕΛ
Π
ΠΟΛ
UEFA Nations League
Ρ
ΡΟΥ
2 - 4
ΤΕΛ
Β
ΒΟΣ
UEFA Nations League
Φ
ΦΙΝ
19:00
29 Σεπ
Λ
ΛΕΥ
UEFA Nations League
Μ
ΜΟΛ
19:00
29 Σεπ
Ν
ΝΉΣ
UEFA Nations League
Β
ΒΟΥ
21:45
29 Σεπ
Ε
ΕΣΘ
UEFA Nations League
Ι
ΙΣΠ
21:45
29 Σεπ
Κ
ΚΡΟ
UEFA Nations League
Λ
ΛΟΥ
21:45
29 Σεπ
Ι
ΙΣΛ
UEFA Nations League
Τ
ΤΣΕ
21:45
29 Σεπ
Α
ΑΓΓ
UEFA Nations League
Σ
ΣΛΟ
21:45
29 Σεπ
Β
ΒΌΡ
UEFA Nations League
Σ
ΣΚΩ
21:45
29 Σεπ
Ε
ΕΛΒ
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Σ
ΣΑΝ
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Α
ΑΛΒ
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Σ
ΣΛΟ
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Βαγγέλης Ρεπανίδης
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Βαγγέλης Ρεπανίδης.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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Super League
| 28/09 - 22:24
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