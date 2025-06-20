Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Βάκλαβ Τσέρνι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Βάκλαβ Τσέρνι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

"Ποντένσε" 7 εκατ. για Ολυμπιακό - «Έκρηξη, διάβασμα, καλύτερο σουτ»! (Vid)
Super League | VIDEO 31/05 - 15:30

"Ποντένσε" 7 εκατ. για Ολυμπιακό - «Έκρηξη, διάβασμα, καλύτερο σουτ»! (Vid)

«Είναι δεξιό εξτρέμ με αριστερό πόδι, ενώ είναι αρκετά ψ...