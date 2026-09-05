Μπαρναμπάς Βάργκα

Ο Ούγρος επιθετικός της ΑΕΚ αναδείχθηκε νικητής στη σ...
Ικανοποιημένος από τη νίκη της ΑΕΚ, αλλά όχι και από τ...
Η Ένωση μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League, κυριάρχησε σ...
Ο Μπαρνάμπας Βάργκα αιφνιδιάστηκε και δεν έπιασε την κ...
Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έδωσε σύνθημα νίκης για την ΑΕΚ ε...
Εξαιρετική ομαδική συνεργασία στο 11ο λεπτό, με τον Σ...
Η Ένωση διέλυσε τον Άρη με 5-0, παράγοντας ποδόσφαιρο υ...
Μαγικό απόγευμα για την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια για τ...
Γκατσίνοβιτς και Μάγερ... έκρυψαν την μπάλα από τους α...
Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το νέο ραντεβού μ...
Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της σ...
Με το δεξί και με τον πλέον εμφατικό τρόπο μπήκε η ΑΕΚ σ...
Μόλις στο 11' το προβάδισμα τ...
Η νίκη επί της Τσβόλε είχε υπογραφή, χαρακτήρα και δύο ό...
Η Ένωση βρέθηκε μέσα σε πέντε λεπτά από το 0-1 στο 2-1, α...
Ο σπεσιαλίστας στις κεφαλιές, Μπαρνάμπας Βάργκα, έφερε τ...
Η ΑΕΚ έδειξε από το πρώτο φιλικό τεστ τι θέλει να παίξει. Υ...
Ο Πέτρος Μάνταλος σέρβιρε με ωραία σέντρα και ο Μπαρνάμπας Β...
Τι συνέβη με Γιόβιτς και Βάργκα μετά το τέλος της χθεσινής π...
Στα ύψη η χρηματιστηριακή αξία των παικτών της Ένωσης μ...
Ο Ούγγρος επιθετικός της Ένωσης γνώρισε την αποθέωση σ...