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Μπαρναμπάς Βάργκα

Μπαρναμπάς Βάργκα

Δείτε όλα τα τελευταία νέα για τον Μπαρνάμπας Βάργκα στο Sportdog. Εμφανίσεις, στατιστικά, γκολ και εξελίξεις γύρω από την ποδοσφαιρική του πορεία στην ΑΕΚ.

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Στον Βάργκα το βραβείο για το καλύτερο γκολ της 3ης αγωνιστικής
Super League | 11/09 - 14:42

Στον Βάργκα το βραβείο για το καλύτερο γκολ της 3ης αγωνιστικής

Ο Ούγρος επιθετικός της ΑΕΚ αναδείχθηκε νικητής στη σ...

Βάργκα: «Έπρεπε να σκοράρω - Φανταστικός ο κόσμος»!
Champions League | 08/09 - 22:43

Βάργκα: «Έπρεπε να σκοράρω - Φανταστικός ο κόσμος»!

Ικανοποιημένος από τη νίκη της ΑΕΚ, αλλά όχι και από τ...

ΑΕΚ για μεγάλα πράγματα! Τσιάρτας ο Μαρίν - Γιατί χρωστούν Γιόβιτς-Βάργκα
Champions League | 08/09 - 22:20

ΑΕΚ για μεγάλα πράγματα! Τσιάρτας ο Μαρίν - Γιατί χρωστούν Γιόβιτς-Βάργκα

Η Ένωση μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League, κυριάρχησε σ...

Πολύ μεγάλη ευκαιρία Βάργκα με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 08/09 - 21:09

Πολύ μεγάλη ευκαιρία Βάργκα με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα αιφνιδιάστηκε και δεν έπιασε την κ...

Βάργκα: "Είμαστε σε φόρμα" - Το χαμένο πέναλτι που του έδωσε κίνητρο
Champions League | VIDEO 07/09 - 17:58

Βάργκα: "Είμαστε σε φόρμα" - Το χαμένο πέναλτι που του έδωσε κίνητρο

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έδωσε σύνθημα νίκης για την ΑΕΚ ε...

Δείτε το πριν εξαφανιστεί! Πως έκρυψαν τη μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ στο 1-0
Super League | 06/09 - 00:29

Δείτε το πριν εξαφανιστεί! Πως έκρυψαν τη μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ στο 1-0

Εξαιρετική ομαδική συνεργασία στο 11ο λεπτό, με τον Σ...

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ! Αναγεννημένος ο Γκατσίνοβιτς, λαϊκή απαίτηση για Μάγερ
Blogs | VIDEO 05/09 - 23:46

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ! Αναγεννημένος ο Γκατσίνοβιτς, λαϊκή απαίτηση για Μάγερ

Η Ένωση διέλυσε τον Άρη με 5-0, παράγοντας ποδόσφαιρο υ...

Καταιγιστική ΑΕΚ! Διέσυρε τον Άρη με 5-0 και βλέπει ΛΑΣΚ (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 05/09 - 22:54

Καταιγιστική ΑΕΚ! Διέσυρε τον Άρη με 5-0 και βλέπει ΛΑΣΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Μαγικό απόγευμα για την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια για τ...

Χάθηκε η μπάλα και 1-0 η ΑΕΚ - Φανταστικός συνδυασμός! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 05/09 - 21:33

Χάθηκε η μπάλα και 1-0 η ΑΕΚ - Φανταστικός συνδυασμός! (ΒΙΝΤΕΟ)

Γκατσίνοβιτς και Μάγερ... έκρυψαν την μπάλα από τους α...

Μέσα Βάργκα και Κοϊτά - Η 11άδα της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με Λέφσκι Σόφιας
Champions League | 26/08 - 20:55

Μέσα Βάργκα και Κοϊτά - Η 11άδα της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με Λέφσκι Σόφιας

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το νέο ραντεβού μ...

Τα highlights από την τεσσάρα της ΑΕΚ στον Ηρακλή! (VD)
Super League | VIDEO 22/08 - 22:27

Τα highlights από την τεσσάρα της ΑΕΚ στον Ηρακλή! (VD)

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της σ...

Περίπατος της ΑΕΚ με «καυτό» Γιόβιτς και τώρα... Λέφσκι!
Super League | 22/08 - 21:50

Περίπατος της ΑΕΚ με «καυτό» Γιόβιτς και τώρα... Λέφσκι!

Με το δεξί και με τον πλέον εμφατικό τρόπο μπήκε η ΑΕΚ σ...

Τρομερή ασίστ Μαρίν και πλασέ Βάργκα για το 1-0 της ΑΕΚ (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 22/08 - 20:30

Τρομερή ασίστ Μαρίν και πλασέ Βάργκα για το 1-0 της ΑΕΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Μόλις στο 11' το προβάδισμα τ...

Η ΑΕΚ έχει χαρακτήρα και γκολ, αλλά χρειάζεται επειγόντως έναν παίκτη!
Blogs | 26/07 - 18:59

Η ΑΕΚ έχει χαρακτήρα και γκολ, αλλά χρειάζεται επειγόντως έναν παίκτη!

Η νίκη επί της Τσβόλε είχε υπογραφή, χαρακτήρα και δύο ό...

Με ανατροπή στην ανατροπή! Νίκη με σούπερ Κοϊτά-Βάργκα η ΑΕΚ επί της Τσβόλε
Super League | 26/07 - 17:55

Με ανατροπή στην ανατροπή! Νίκη με σούπερ Κοϊτά-Βάργκα η ΑΕΚ επί της Τσβόλε

Η Ένωση βρέθηκε μέσα σε πέντε λεπτά από το 0-1 στο 2-1, α...

Γλυκιά σέντρα του Μαρίν, ο Βάργκα κάνει το 2-2 με κεφαλιά (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 26/07 - 17:50

Γλυκιά σέντρα του Μαρίν, ο Βάργκα κάνει το 2-2 με κεφαλιά (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο σπεσιαλίστας στις κεφαλιές, Μπαρνάμπας Βάργκα, έφερε τ...

Το σχέδιο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και τα πρώτα μηνύματα Ζούμπκοφ-Κάιρινεν
Blogs | 13/07 - 15:40

Το σχέδιο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και τα πρώτα μηνύματα Ζούμπκοφ-Κάιρινεν

Η ΑΕΚ έδειξε από το πρώτο φιλικό τεστ τι θέλει να παίξει. Υ...

Φάουλ Μάνταλου και κεφαλιά Βάργκα για το πρώτο φετινό γκολ της ΑΕΚ (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 12/07 - 18:20

Φάουλ Μάνταλου και κεφαλιά Βάργκα για το πρώτο φετινό γκολ της ΑΕΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Πέτρος Μάνταλος σέρβιρε με ωραία σέντρα και ο Μπαρνάμπας Β...

ΑΕΚ: Εκεί δίνει βάρος ο Νίκολιτς - Η κίνηση Γιόβιτς μετά την προπόνηση
Super League | VIDEO 09/07 - 10:40

ΑΕΚ: Εκεί δίνει βάρος ο Νίκολιτς - Η κίνηση Γιόβιτς μετά την προπόνηση

Τι συνέβη με Γιόβιτς και Βάργκα μετά το τέλος της χθεσινής π...

Πρωταθληματικό limit up! Κατακόρυφη αύξηση μετοχών των παικτών της ΑΕΚ
Super League | 14/06 - 12:08

Πρωταθληματικό limit up! Κατακόρυφη αύξηση μετοχών των παικτών της ΑΕΚ

Στα ύψη η χρηματιστηριακή αξία των παικτών της Ένωσης μ...

Υπόκλιση Βάργκα στην Ουγγαρία - "Έχει βάλει 8 γκολ σε 7 ματς"
Super League | VIDEO 06/06 - 20:18

Υπόκλιση Βάργκα στην Ουγγαρία - "Έχει βάλει 8 γκολ σε 7 ματς"

Ο Ούγγρος επιθετικός της Ένωσης γνώρισε την αποθέωση σ...