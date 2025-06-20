Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Βασίλης Γεραγωτέλλης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Βασίλης Γεραγωτέλλης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Το "φωνάζουν" στον Ερυθρό Αστέρα - "Κατά μας οι πιθανότητες για Πετρούσεφ"
Euroleague | 08/07 - 16:50

Το "φωνάζουν" στον Ερυθρό Αστέρα - "Κατά μας οι πιθανότητες για Πετρούσεφ"

Ο άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Σφαιρόπουλου μίλησε γ...