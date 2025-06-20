Facebook Pixel
Βασίλης Παπείρας

Πένθος για τον ΠΑΟΚ - Νεκρός σε τροχαίο 25χρονος πρώην αθλητής (ΦΩΤΟ)
Άλλα Σπορ | 15/07 - 12:37

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ μιας και π...