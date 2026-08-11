Βασίλης Σπανούλης

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Βασίλη Σπανούλη στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την προπονητική του πορεία στη Μονακό, τις δηλώσεις του και τις εμφανίσεις της ομάδας του στη EuroLeague.