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Βερόνικα Σότο

Βερόνικα Σότο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Βερόνικα Σότο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Μουντιάλ 2026: Η Κολομβιανή που κατέκτησε τις κάμερες της FIFA (ΦΩΤΟ)
Mundial | 24/06 - 10:48

Μουντιάλ 2026: Η Κολομβιανή που κατέκτησε τις κάμερες της FIFA (ΦΩΤΟ)

Μια Κολομβιανή φίλαθλος έγινε τάση κατά τη διάρκεια τ...