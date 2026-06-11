Βίκορ Κρίστιανσεν

Super League | 12/06 - 18:25

Μπακ από τη Λέστερ κοιτάζει ο Νίστρουπ - Αξία 9 εκατ. - Ένα... αγκάθι

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να εξετάζει την περίπτωση τ...