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Βίκορ Κρίστιανσεν

Βίκορ Κρίστιανσεν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Βίκορ Κρίστιανσεν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Μπακ από τη Λέστερ κοιτάζει ο Νίστρουπ - Αξία 9 εκατ. - Ένα... αγκάθι
Super League | 12/06 - 18:25

Μπακ από τη Λέστερ κοιτάζει ο Νίστρουπ - Αξία 9 εκατ. - Ένα... αγκάθι

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να εξετάζει την περίπτωση τ...