Βίκτορ Φρόχολτ

Ποδόσφαιρο | VIDEO 10/10 - 12:35

Έκοψε Νεϊμάρ ο Κόντε! Η κούρσα της Γιουβέντους και το like που άναψε φωτιές

Από τον Μαϊνιάν και τον Σιμάνσκι ως τον Φροχολτ και τ...