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Βίκτορ Κρίστιανσεν

Βίκτορ Κρίστιανσεν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Βίκτορ Κρίστιανσεν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ντάλμπερτ, Ζαγαρίτης και Αλ-Νασασίμπι για ΠΑΟ - Ο πρώτος που... κινδυνεύει
Super League | 07/09 - 23:10

Ντάλμπερτ, Ζαγαρίτης και Αλ-Νασασίμπι για ΠΑΟ - Ο πρώτος που... κινδυνεύει

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει πολύ εντυπωσιακά τη ν...

Παναθηναϊκός: Πότε θα είναι έτοιμος να παίξει ο Κρίστιανσεν
Super League | 15/08 - 18:18

Παναθηναϊκός: Πότε θα είναι έτοιμος να παίξει ο Κρίστιανσεν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ποντάρει πολλά στην παρουσία του σ...

Καμία βιασύνη με Κρίστιανσεν - Τότε το ντεμπούτο του με Παναθηναϊκό
Super League | 16/07 - 07:00

Καμία βιασύνη με Κρίστιανσεν - Τότε το ντεμπούτο του με Παναθηναϊκό

Τα δεδομένα για τον νεοαποκτηθέντα Δ...

Σαφής ο Κρίστιανσεν: “Να πάρουμε το πρωτάθλημα” - Ατάκες για Νίστρουπ (Vid)
Super League | 14/07 - 23:24

Σαφής ο Κρίστιανσεν: “Να πάρουμε το πρωτάθλημα” - Ατάκες για Νίστρουπ (Vid)

Πώς πήρε την απόφαση να υπογράψει στους “πράσινους” ο...

Βίκτορ Κρίστιανσεν: Το role model της Κοπεγχάγης, ένας βετεράνος ετών 23
Super League | 14/07 - 15:36

Βίκτορ Κρίστιανσεν: Το role model της Κοπεγχάγης, ένας βετεράνος ετών 23

Ο νέος αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού βρέθηκε από τ...

"Οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟ μετά από τον Κρίστιανσεν"
Super League | 13/07 - 22:46

"Οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟ μετά από τον Κρίστιανσεν"

Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν τον Βίκτορ Κρίστιανσεν και π...

"Έσκασε" ανακοίνωση για Κρίστιανσεν! Αυτό είναι το συμβόλαιό του στον ΠΑΟ
Super League | 13/07 - 19:44

"Έσκασε" ανακοίνωση για Κρίστιανσεν! Αυτό είναι το συμβόλαιό του στον ΠΑΟ

Οι Πράσινοι βρήκαν στο πρόσωπο του Δανού τον "εκλεκτό" π...

Ανακοινώνει τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός, τι συνέβη με τα ιατρικά
Super League | 13/07 - 16:34

Ανακοινώνει τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός, τι συνέβη με τα ιατρικά

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε και τα εν Ελλάδι τεστ, υπέγραψε τ...

"Οι οριστικές εξελίξεις με Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό"
Super League | 12/07 - 23:00

"Οι οριστικές εξελίξεις με Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό"

Οι τελικές συζητήσεις του Τριφυλλιού για την περίπτωση τ...

Τελειώνει οριστικά του Κρίστιανσεν στον ΠΑΟ - “Οκ” με τα ιατρικά τεστ
Super League | 11/07 - 23:52

Τελειώνει οριστικά του Κρίστιανσεν στον ΠΑΟ - “Οκ” με τα ιατρικά τεστ

Ο Δανός αριστερός μπακ αναμένεται, πια, στην Αθήνα γ...

Το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό θα ήταν ο Πελίστρι να πουληθεί (Vid)
Super League | 11/07 - 16:32

Το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό θα ήταν ο Πελίστρι να πουληθεί (Vid)

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μία σκληρή φιλική μονομαχία σ...

Εκτός αποστολής της Λέστερ ο Κρίστιανσεν – Νέο «σήμα» για τον Παναθηναϊκό
Super League | 11/07 - 16:00

Εκτός αποστολής της Λέστερ ο Κρίστιανσεν – Νέο «σήμα» για τον Παναθηναϊκό

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, κ...

Παναθηναϊκός: Με «δικλείδες ασφαλείας» και το συμβόλαιο του Κρίστιανσεν
Super League | 11/07 - 09:10

Παναθηναϊκός: Με «δικλείδες ασφαλείας» και το συμβόλαιο του Κρίστιανσεν

Ειδική φόρμουλα αποδοχών, «συνδεδεμένη» σε σημαντικό β...

Τον ζήτησε επίμονα ο Νίστρουπ, τα "σκάει" ξανά ο Αλαφούζος - Νέος… Ζαρουρί!
Super League | VIDEO 10/07 - 20:31

Τον ζήτησε επίμονα ο Νίστρουπ, τα "σκάει" ξανά ο Αλαφούζος - Νέος… Ζαρουρί!

Ο Δανός προπονητής επιμένει για τη μεταγραφή και μάλιστα ε...

Δικλείδες ασφαλείας Παναθηναϊκού για Κρίστιανσεν - Οι όροι της συμφωνίας
Super League | 09/07 - 23:30

Δικλείδες ασφαλείας Παναθηναϊκού για Κρίστιανσεν - Οι όροι της συμφωνίας

Η Λέστερ εμφανίστηκε τελικά θετική στο ενδεχόμενο π...

Ανατροπή με Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό - Πλησιάζει η συμφωνία!
Super League | 09/07 - 22:41

Ανατροπή με Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό - Πλησιάζει η συμφωνία!

Εξελίσσονται θετικά οι συζητήσεις με τη Λέστερ για τ...

Η πανάκριβη μεταγραφή που έκοψε ο Αλαφούζος στον ΠΑΟ - Διαφωνία με Νίστρουπ
Super League | 09/07 - 11:45

Η πανάκριβη μεταγραφή που έκοψε ο Αλαφούζος στον ΠΑΟ - Διαφωνία με Νίστρουπ

Ο προπονητής τον θέλει πάρα πολύ και επιμένει για την α...

Ζήτησε ακριβοπληρωμένο παίκτη του ΠΑΟ ο Αλμέιδα - Μάνγκας στη λίστα Κοτσόλη
Super League | VIDEO 07/07 - 10:00

Ζήτησε ακριβοπληρωμένο παίκτη του ΠΑΟ ο Αλμέιδα - Μάνγκας στη λίστα Κοτσόλη

Πώς ο Ματίας Αλμέιδα μπορεί να αποκτήσει έναν παίκτη τ...

Ανατροπή στον Παναθηναϊκό - "Χαλάει" μεταγραφή που ήταν προτεραιότητα!
Super League | 28/06 - 22:43

Ανατροπή στον Παναθηναϊκό - "Χαλάει" μεταγραφή που ήταν προτεραιότητα!

Ο παίκτης εξετάστηκε από τους Πράσινους για τη θέση τ...

Το "πουλέν" του Νίστρουπ! Μπακ επιπέδου Champions League για Παναθηναϊκό
Super League | 20/06 - 17:30

Το "πουλέν" του Νίστρουπ! Μπακ επιπέδου Champions League για Παναθηναϊκό

Μπορεί να μεταφέρει σωστά την μπάλα, να παίξει προοδευτικές π...

Άλλους… 4 Ντε Φράι, Γένσεν, φορ-κανόνι και Τσάπρα ο ΠΑΟ με εντολή Αλαφούζου
Super League | VIDEO 19/06 - 20:00

Άλλους… 4 Ντε Φράι, Γένσεν, φορ-κανόνι και Τσάπρα ο ΠΑΟ με εντολή Αλαφούζου

Η ατάκα του Γιάννη Αλαφούζου στον Στέφανο Κοτσόλη, ο...