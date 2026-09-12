Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει πολύ εντυπωσιακά τη ν...
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ποντάρει πολλά στην παρουσία του σ...
Τα δεδομένα για τον νεοαποκτηθέντα Δ...
Πώς πήρε την απόφαση να υπογράψει στους “πράσινους” ο...
Ο νέος αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού βρέθηκε από τ...
Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν τον Βίκτορ Κρίστιανσεν και π...
Οι Πράσινοι βρήκαν στο πρόσωπο του Δανού τον "εκλεκτό" π...
Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε και τα εν Ελλάδι τεστ, υπέγραψε τ...
Οι τελικές συζητήσεις του Τριφυλλιού για την περίπτωση τ...
Ο Δανός αριστερός μπακ αναμένεται, πια, στην Αθήνα γ...
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μία σκληρή φιλική μονομαχία σ...
Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, κ...
Ειδική φόρμουλα αποδοχών, «συνδεδεμένη» σε σημαντικό β...
Ο Δανός προπονητής επιμένει για τη μεταγραφή και μάλιστα ε...
Η Λέστερ εμφανίστηκε τελικά θετική στο ενδεχόμενο π...
Εξελίσσονται θετικά οι συζητήσεις με τη Λέστερ για τ...
Ο προπονητής τον θέλει πάρα πολύ και επιμένει για την α...
Πώς ο Ματίας Αλμέιδα μπορεί να αποκτήσει έναν παίκτη τ...
Ο παίκτης εξετάστηκε από τους Πράσινους για τη θέση τ...
Μπορεί να μεταφέρει σωστά την μπάλα, να παίξει προοδευτικές π...
Η ατάκα του Γιάννη Αλαφούζου στον Στέφανο Κοτσόλη, ο...