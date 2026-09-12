Βίκτορ Κρίστιανσεν

Super League | 09/07 - 11:45

Η πανάκριβη μεταγραφή που έκοψε ο Αλαφούζος στον ΠΑΟ - Διαφωνία με Νίστρουπ

Ο προπονητής τον θέλει πάρα πολύ και επιμένει για την α...