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Βινίσιους Τζούνιορ

Βινίσιους Τζούνιορ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Βινίσιους Τζούνιορ στο Sportdog.gr. Διαβάστε στατιστικά, δείτε γκολ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Βραζιλίας.

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Νέος... Μάτιτς για Ολυμπιακό! Ένα ακριβό θηρίο που εκνεύρισε και τον Νεϊμάρ
Super League | 03/08 - 22:00

Νέος... Μάτιτς για Ολυμπιακό! Ένα ακριβό θηρίο που εκνεύρισε και τον Νεϊμάρ

Δεν είναι ο χαφ που θα οργανώσει ολόκληρο το παιχνίδι, α...

Από αποδιοπομπαίος τράγος σε ηγέτης Βραζιλίας
Mundial | 03/07 - 22:28

Από αποδιοπομπαίος τράγος σε ηγέτης Βραζιλίας

Αν οδηγήσει τη "σελεσάο" μακριά, τότε θα έχει κλείσει ο...

Αποκαλύψεις για Εμπαπέ, Βινίσιους - Γιατί δεν πήγαν στην Μπαρτσελόνα
La Liga | VIDEO 10/05 - 20:00

Αποκαλύψεις για Εμπαπέ, Βινίσιους - Γιατί δεν πήγαν στην Μπαρτσελόνα

Πρώην πρόεδρος των Καταλανών μίλησε για τους Κιλιάν Μ...

Τον χειροκρότησαν και οι αντίπαλοι - Τακουνάκι Μπέλινγκχαμ, γκολ Βίνι (Vid)
La Liga | VIDEO 04/05 - 12:06

Τον χειροκρότησαν και οι αντίπαλοι - Τακουνάκι Μπέλινγκχαμ, γκολ Βίνι (Vid)

Ο Βινίσιους Ζούνιορ πέτυχε και τα δύο γκολ της Ρεάλ σ...

Γκολ έπος του Βινίσιους - Ζάλισε όλη την άμυνα (ΒΙΝΤΕΟ)
La Liga | VIDEO 04/05 - 09:34

Γκολ έπος του Βινίσιους - Ζάλισε όλη την άμυνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Το εμπόδιο της Εσπανιόλ με 2-0 εκτός έδρας ξεπέρασε η Ρ...

Η σύντροφος του Βινίσιους φόρεσε κολιέ με το όνομά του και έγινε viral
Showbiz | 05/02 - 22:41

Η σύντροφος του Βινίσιους φόρεσε κολιέ με το όνομά του και έγινε viral

Χτύπησε… φλέβα στα social! Δεν χρειάστηκε γκολ ή hi...

Φανταστικός Βινίσιους: Σόλο και άπιαστο πλασέ (ΒΙΝΤΕΟ)
La Liga | VIDEO 02/02 - 12:23

Φανταστικός Βινίσιους: Σόλο και άπιαστο πλασέ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, έστειλε τ...

Η ασέβεια του παικταρά Βινίσιους
Champions League | 27/11/2025 - 11:53

Η ασέβεια του παικταρά Βινίσιους

Μάγεψε (και) κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά επιμένει παράλληλα κ...

Σε κακή κατάσταση η Ρεάλ - "Ξέχασε" πώς να κερδίζει - Ζόρια με Βινίσιους
Champions League | VIDEO 24/11/2025 - 20:42

Σε κακή κατάσταση η Ρεάλ - "Ξέχασε" πώς να κερδίζει - Ζόρια με Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε κρίση πριν επισκεφθεί τ...

Τα πήρε πίσω ο Βινίσιους - Συγγνώμη για όσα έγιναν με Μπαρτσελόνα
La Liga | VIDEO 30/10/2025 - 06:40

Τα πήρε πίσω ο Βινίσιους - Συγγνώμη για όσα έγιναν με Μπαρτσελόνα

Ο Βραζιλιάνος ήταν για ακόμα μια φορά το επίκεντρο, γ...

Χαμός με Βινίσιους στο Clasico - Χειρονομίες σε Αλόνσο μετά την αλλαγή
La Liga | VIDEO 26/10/2025 - 19:38

Χαμός με Βινίσιους στο Clasico - Χειρονομίες σε Αλόνσο μετά την αλλαγή

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης αποχώρησε εκνευρισμένος κ...

Ποιά είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης; Οι αριθμοί μιλούν
Ποδόσφαιρο | 25/10/2025 - 08:15

Ποιά είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης; Οι αριθμοί μιλούν

Ποια ποδοσφαιρικά συγκροτήματα συνεχίζουν να κυριαρχούν τ...

Καταγγελίες για Βινίσιους από προπονητή: "Έκανε θέατρο & με ειρωνεύτηκε"
La Liga | VIDEO 20/10/2025 - 11:31

Καταγγελίες για Βινίσιους από προπονητή: "Έκανε θέατρο & με ειρωνεύτηκε"

Για ακόμα μια φορά ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται π...

H αγάπη κάνει θαύματα: Η κοπέλα στις κερκίδες και τα γκολ έρχονται (ΦΩΤΟ)
La Liga | 08/10/2025 - 03:45

H αγάπη κάνει θαύματα: Η κοπέλα στις κερκίδες και τα γκολ έρχονται (ΦΩΤΟ)

«Βιρτζίνια, σ' αγαπώ». Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γ...

Με ηγέτη τον Βινίσιους 3άρα κορυφής για τη Ρεάλ (ΒΙΝΤΕΟ)
La Liga | VIDEO 04/10/2025 - 23:56

Με ηγέτη τον Βινίσιους 3άρα κορυφής για τη Ρεάλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Δις σκόρερ ο Βραζιλιάνος στο 3-1 της “βασίλισσας” κ...

Φοβερό trash talking με Κόκε και Βινίσιους - “Ο Εμπαπέ καλύτερος από σένα!”
La Liga | VIDEO 30/09/2025 - 19:43

Φοβερό trash talking με Κόκε και Βινίσιους - “Ο Εμπαπέ καλύτερος από σένα!”

Ο αρχηγός της Ατλέτικο και ο Βραζιλιάνος της Ρεάλ είχαν δ...

Νέο σοκ - Καταγγελία της Ρεάλ για ρατσιστική επίθεση σε Εμπάπέ, Βινίσιους
La Liga | VIDEO 29/08/2025 - 19:36

Νέο σοκ - Καταγγελία της Ρεάλ για ρατσιστική επίθεση σε Εμπάπέ, Βινίσιους

Σοβαρές καταγγελίες από πλευράς Βασίλισσας για ρατσιστική ε...

Απαντάει με...μπαμ σε Βινίσιους η Ρεάλ - Ετοιμάζει "βόμβα" με Χάαλαντ
La Liga | VIDEO 28/07/2025 - 18:31

Απαντάει με...μπαμ σε Βινίσιους η Ρεάλ - Ετοιμάζει "βόμβα" με Χάαλαντ

Το αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στις διαπραγματεύσεις μ...

Ο Βινίσιους απολαμβάνει διακοπές στην παραλία με γυναίκες (ΦΩΤΟ)
La Liga | 25/07/2025 - 17:26

Ο Βινίσιους απολαμβάνει διακοπές στην παραλία με γυναίκες (ΦΩΤΟ)

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους φ...

Κάτι τρέχει με Βινίσιους - Η κίνηση που άναψε... φωτιές για το μέλλον του!
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 22/06/2025 - 03:52

Κάτι τρέχει με Βινίσιους - Η κίνηση που άναψε... φωτιές για το μέλλον του!

Ο Βραζιλιάνος παικταράς της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σ...

Άναψε φωτιές ο Ροντινέι! - "Βίνι Ολυμπιακάρα…" (pics)
Super League | 31/05/2025 - 20:55

Άναψε φωτιές ο Ροντινέι! - "Βίνι Ολυμπιακάρα…" (pics)

O άσος του Ολυμπιακού σε νέες φωτογραφίες με τον π...