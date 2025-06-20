Facebook Pixel
Βίρτους Μπολόνια

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Βίρτους Μπολόνια. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Κριτική σε Βιλντόσα - “Δυσκολεύθηκε σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό…”
Euroleague | VIDEO 11/08 - 21:39

Τι βλέπει Ιταλός αναλυτής για το μέλλον τ...

Μάχη Παρτιζάν - Βίρτους για παίκτη που τσέκαρε ο Ολυμπιακός
Euroleague | 31/07 - 15:46

Η Παρτιζάν Βελιγραδίου και η Βίρτους Μπολόνια διεκδικούν τ...

Συγκλόνισε ο Πολονάρα! Τα λόγια της κόρης του όταν έμαθε για τη λευχαιμία
Euroleague | VIDEO 28/07 - 03:21

Για ακόμα μια φορά ο Ιταλός συγκλόνισε τους πάντες α...

Ανατριχίλα με Πολονάρα! Επέστρεψε στα παιδιά του μετά από τις θεραπείες
Euroleague | 26/07 - 02:17

Μετά από ένα μήνα απουσίας, λόγω των θεραπειών που έπρεπε ν...

Μπαρτσελόνα: Μετά τον Σενγκέλια είναι κοντά και σε άλλο παίκτη της Βίρτους!
Euroleague | VIDEO 21/07 - 17:43

Οι Μπλαουγκράνα συνεχίζουν να κινούνται για την ενίσχυση το...

Επίσημο: Ανακοινώθηκε η μεγάλη μεταγραφή του Σενγκέλια!
Euroleague | VIDEO 21/07 - 14:55

Ο Γεωργιανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο για τα ε...

Το πήρε το κορίτσι ο Βιλντόζα - Ανέβηκε τα σκαλιά με την Μιλίτσα (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 21/07 - 11:14

Ο Λούκα Βιλντόζα και η Μίλιτσα Τάσιτς παντρεύτηκαν σ...

Τεράστια αλλαγή για ομάδα της Euroleague - Νέα δεδομένα μετά από 9 χρόνια
Euroleague | VIDEO 19/07 - 15:36

Σε μια πολύ σημαντική αλλαγή προχώρησε ομάδα της Euroleague ό...

Συγκλονίζει ο Πολονάρα για τη λευχαιμία: "Σκεφτόμουν γιατί εγώ;"
Euroleague | VIDEO 19/07 - 10:24

Συνέντευξη σε ιταλικό Μέσο έδωσε ο Ακίλε Πολονάρα, ο...

Παικταράς απέρριψε τον Ερυθρό Αστέρα λόγω της... μάνας του - "Μην πας εκεί"
Euroleague | VIDEO 18/07 - 18:49

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έφτασε πολύ κοντά στη μ...

"Μπαμ" με Κορντινιέ - Τέλος από τη Βίρτους, έτοιμος για μεταγραφή
Euroleague | VIDEO 13/07 - 16:54

Ο Γάλλος γκαρντ αποτελεί παρελθόν από την ιταλική ομάδα κ...

Colpo grosso Ολυμπιακού: Τον ήθελε η Βίρτους Μπολόνια, αλλά έμεινε στο ΣΕΦ!
Euroleague | VIDEO 05/07 - 19:17

Οι Πειραιώτες κράτησαν τον πολύπειρο παίκτη στο ρόστερ τ...

Μαχητής Πολονάρα! - “Θα παλέψω και όλα θα είναι εντάξει”
Euroleague | VIDEO 02/07 - 22:21

Το αισιόδοξο μήνυμα του άσου της Βίρτους Μ...

Αποχαιρέτησε τον Σενγκέλια η Βίρτους Μπολόνια - Εκεί συνεχίζει!
Euroleague | VIDEO 30/06 - 15:00

Ο Γεωργιανός φόργουορντ αποτελεί και επίσημα παρελθόν α...

Νέος συναγερμός για ΜακΚίσικ σε Ολυμπιακό - "Πρόταση από..."
Euroleague | VIDEO 30/06 - 12:44

Στο στόχαστρο ομάδας της Euroleague φαίνεται ότι είναι ο Α...

"Πετάει" ο Βιλντόζα: "Ενθουσιασμένος που ανήκω στη Βίρτους Μπολόνια" (Vid)
Euroleague | 25/06 - 22:16

Ο Αργεντινός γκαρντ ανακοινώθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια κ...

Ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα ο Βιλντόζα με... τανγκό (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 25/06 - 16:49

Ο Αργεντινός γκαρντ έκλεισε το κεφάλαιο Ολυμπιακός κ...

Οριστικό! Εκεί συνεχίζει την καριέρα του ο Βιλντόζα
Euroleague | VIDEO 25/06 - 14:03

Λίγο μετά την επίσημη αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, έ...

Το ποσό που θα δώσει η Βίρτους στον Ολυμπιακό για Βιλντόζα
Euroleague | VIDEO 25/06 - 11:10

Ο Αργεντινός γκαρντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα τ...

Μεταγραφή έκπληξη! Πού υπογράφει ο Κλάιμπερν (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 24/06 - 09:49

Έκλεισε παίκτη η Μονακό μετά το ναυάγιο Μπαμπ, Ιφί - Τοπ γκαρντ Euroleague!
Euroleague | VIDEO 23/06 - 15:51

Οι Μονεγάσκοι φαίνεται πως έκλεισαν τη δεύτερη μεταγραφή τ...