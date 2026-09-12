Βίτορ Μπρούνο

Όσα είπε για τον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ ο...
Αν υπάρχει μία λέξη που μπορεί να περιγράψει τη ρεβάνς τ...
Κατάμεστη θα είναι η έδρα της Άντερλεχτ την Πέμπτη ό...
Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ έ...
Συλλυπητήρια για τους επτά οπαδούς του Π...
Φαβορί τον ΠΑΟΚ έχρισε ο προπονητής της Άντερλεχτ, Β...
Αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι το αγωνιστικό σκέλος για τ...
Τα σενάρια από το Βέλγιο για τον βασικό φορ της Άντερλεχτ ν...
Έγινε γνωστή και η αποστολή των Βέλγων για τις μάχες τ...