Blue Star 1

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Blue Star 1. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 1 - Εκκένωση με 750 επιβάτες!
Ελλάδα | 04/05 - 21:06

Απίστευτο περιστατικό, που σήμανε συναγερμό στο πλοίοι, π...