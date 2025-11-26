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Μπόντο Γκλιμτ

Μπόντο Γκλιμτ

Δείτε στο Sportdog.gr όλα τα νέα για τη Μπόντο Γκλιμτ. Πρόγραμμα αγώνων, αποτελέσματα, ευρωπαϊκή πορεία και μεταγραφές.

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Γκολ ο Λιούμπιτσιτς, 5άρα σε Σέλτικ η ΛΑΣΚ-Στα “αστέρια” και η Μπόντο (Vd)
Champions League | 26/08 - 00:39

Γκολ ο Λιούμπιτσιτς, 5άρα σε Σέλτικ η ΛΑΣΚ-Στα “αστέρια” και η Μπόντο (Vd)

Μεγάλη ανατροπή οι Αυστριακοί και εισιτήριο για τη Le...

"Αγκαλιά" με τα αστέρια Μπόντο, Σέλτικ - Προβάδισμα Χάποελ Μπερ Σεβά (vid)
Champions League | 20/08 - 00:07

"Αγκαλιά" με τα αστέρια Μπόντο, Σέλτικ - Προβάδισμα Χάποελ Μπερ Σεβά (vid)

Με εντυπωσιακό τρόπο η Μπόντο Γκλιμτ και η Σέλτικ πέτυχαν ε...

Ματσάρα Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο με έξι γκολ και... όλα ανοιχτά!
Champions League | 04/08 - 23:17

Ματσάρα Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο με έξι γκολ και... όλα ανοιχτά!

Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός «κόλλησε» με την Ναϊμέγκεν, σ...

Νικολακόπουλος: "50-50 με Ναϊμέγκεν" - Τι είπε για Μπόντο-Ουνιόν
Champions League | 03/08 - 17:05

Νικολακόπουλος: "50-50 με Ναϊμέγκεν" - Τι είπε για Μπόντο-Ουνιόν

Ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολίασε την κλήρωση του Ολυμπιακού σ...

Ο Ολυμπιακός οδηγεί την κούρσα για CL - Δύσκολο μονοπάτι για ΠΑΟΚ-ΠΑΟ
Champions League | 01/08 - 23:10

Ο Ολυμπιακός οδηγεί την κούρσα για CL - Δύσκολο μονοπάτι για ΠΑΟΚ-ΠΑΟ

Η μάχη για το πολυπόθητο εισιτήριο που οδηγεί απευθείας σ...

Πιέζει να έρθει στον Ολυμπιακό, αγορά 4 εκατ. - Καρέ μεταγραφών τον Ιούλιο
Super League | 22/06 - 17:30

Πιέζει να έρθει στον Ολυμπιακό, αγορά 4 εκατ. - Καρέ μεταγραφών τον Ιούλιο

Ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώνει γρήγορα με τις ανοιχτές υ...

Ολυμπιακός: Και όμως... θέλει αποκλεισμό της Νότιγχαμ απόψε!
Europa League | 07/05 - 15:03

Ολυμπιακός: Και όμως... θέλει αποκλεισμό της Νότιγχαμ απόψε!

Με το μυαλό στο Μπέρμιγχαμ απόψε ο Ολυμπιακός που θέλει π...

Πάρτε διαρκείας όλοι: Η Σάρα άλλαξε ομάδα και μαζεύει φιλάθλους (ΦΩΤΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 20/03 - 22:03

Πάρτε διαρκείας όλοι: Η Σάρα άλλαξε ομάδα και μαζεύει φιλάθλους (ΦΩΤΟ)

Η Σάρα Μπεργκ προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή στην κ...

Το θαύμα της Σπόρτινγκ: Επική ανατροπή από 0-3 και... τέζα η Μπόντο! (Vid)
Champions League | 17/03 - 22:31

Το θαύμα της Σπόρτινγκ: Επική ανατροπή από 0-3 και... τέζα η Μπόντο! (Vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε μυθική ανατροπή στην π...

Μυθικός Βαλβέρδε διέλυσε τη Σίτι - Η Μπόντο μία ανάσα από τους 8! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 11/03 - 23:54

Μυθικός Βαλβέρδε διέλυσε τη Σίτι - Η Μπόντο μία ανάσα από τους 8! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ρεάλ νίκησε 3-0 τη Σίτι με χατ τρικ του Βαλβέρδε, η Μπόντο Γ...

Μοντέλο ξεχώρισε στις εξέδρες του Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ (ΦΩΤΟ)
Champions League | 26/02 - 18:16

Μοντέλο ξεχώρισε στις εξέδρες του Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ (ΦΩΤΟ)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη φάση των πλέι‑οφ τ...

Η Νορβηγίδα που πανηγύρισε την πρόκριση της Μπόντο Γκλιμτ (ΦΩΤΟ)
Champions League | 26/02 - 07:25

Η Νορβηγίδα που πανηγύρισε την πρόκριση της Μπόντο Γκλιμτ (ΦΩΤΟ)

Πανηγύρισε την πρόκριση της Μπόντο Γκλιμτ στους 16 του Ch...

Η απίθανη Μπόντο "ξέρανε" την Ίντερ στο Μιλάνο! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 25/02 - 00:01

Η απίθανη Μπόντο "ξέρανε" την Ίντερ στο Μιλάνο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μυθική πρόκριση για τη Μπόντο-Γκλιμτ, που απέκλεισε τ...

Μέσα στα μυστικά της Μπόντο Γκλιμτ (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 24/02 - 15:36

Μέσα στα μυστικά της Μπόντο Γκλιμτ (ΒΙΝΤΕΟ)

Το μικρό κλαμπ που ονειρεύεται να αποκλείσει τ...

Μπόντο Γκλιμτ: Οι αήττητοι άντρες του Αρκτικού Κύκλου (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 19/02 - 16:00

Μπόντο Γκλιμτ: Οι αήττητοι άντρες του Αρκτικού Κύκλου (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Μπόντο/Γκλιμτ συνεχίζει να κάνει... θραύση και να γράφει ι...

Γκολάρα Τζόλη έσωσε τη Μπριζ με Ατλέτικο - Έπος Μπόντο με Ίντερ (vid)
Champions League | 19/02 - 00:16

Γκολάρα Τζόλη έσωσε τη Μπριζ με Ατλέτικο - Έπος Μπόντο με Ίντερ (vid)

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν αυτός που με τρομερό γκολ κ...

Κατραπακιά για τη Σίτι! - 3άρα η Μπόντο Γκλιμτ κι ελπίζει σε πρόκριση (Vid)
Champions League | 20/01 - 22:00

Κατραπακιά για τη Σίτι! - 3άρα η Μπόντο Γκλιμτ κι ελπίζει σε πρόκριση (Vid)

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Κυνηγάει νέα υπέρβαση ο Αλαφούζος - Ο Χογκ των 8 εκατ. για Παναθηναϊκό!
Super League | 05/01 - 19:33

Κυνηγάει νέα υπέρβαση ο Αλαφούζος - Ο Χογκ των 8 εκατ. για Παναθηναϊκό!

Στην αναζήτηση λύσεων που μπορούν να ανεβάσουν ποιοτικά τ...

Τριάρα της Τσέλσι στην Μπαρτσελόνα - Σοκ για την Σίτι! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 26/11/2025 - 00:05

Τριάρα της Τσέλσι στην Μπαρτσελόνα - Σοκ για την Σίτι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε ένα ματς όπου έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο α...

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός βλέπουν τι θα γίνει στη Νορβηγία, γι αυτό τον λόγο!
Super League | 22/11/2025 - 14:44

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός βλέπουν τι θα γίνει στη Νορβηγία, γι αυτό τον λόγο!

Στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας έχουν στραμμένο το βλέμμα τ...

ΠΑΟΚ: Μια κατάκτηση τίτλου δεν θα είναι φέτος το τέλος της διαδρομής
Champions League | 18/11/2025 - 23:15

ΠΑΟΚ: Μια κατάκτηση τίτλου δεν θα είναι φέτος το τέλος της διαδρομής

Ο ΠΑΟΚ δεν θα παλέψει μόνο για ένα ακόμα πρωτάθλημα τ...