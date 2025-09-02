Facebook Pixel
Βορίζια

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Βορίζια. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Βορίζια: Το επίμαχο βίντεο που οδήγησε στην αποφυλάκιση του 23χρονου
Έγκλημα | 17/11 - 21:48

Βορίζια: Το επίμαχο βίντεο που οδήγησε στην αποφυλάκιση του 23χρονου

Ο νεαρός από την οικογένεια Καργάκη είχε υποστηρίξει ε...

Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
Έγκλημα | 15/11 - 08:24

Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

Τα δύο βίντεο που «δείχνουν» τον 23χρονο ως υπεύθυνο γ...

Βορίζια: Έγιναν τηλεφωνήματα από και προς τις φυλακές λίγο πριν την έκρηξη
Ελλάδα | 14/11 - 14:56

Βορίζια: Έγιναν τηλεφωνήματα από και προς τις φυλακές λίγο πριν την έκρηξη

Νέες αποκαλύψεις για το μακελειό σ...

Συνεχίζεται η φρίκη στα Βορίζια: "Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;"
Έγκλημα | 13/11 - 19:28

Συνεχίζεται η φρίκη στα Βορίζια: "Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;"

Φόβοι για νέο κύκλο αίματος μετά το μακελειό στα Βορίζια, α...

Βορίζια: Οι αστυνομικοί «λούφαραν» ενώ εκτυλισσόταν το μακελειό (ΒΙΝΤΕΟ)
Ελλάδα | 13/11 - 18:33

Βορίζια: Οι αστυνομικοί «λούφαραν» ενώ εκτυλισσόταν το μακελειό (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι έκαναν οι αστυνομικοί όταν ξέσπασε η φονική σύγκρουση. Δ...

Βορίζια: "Είδα όπλα να σηκώνονται…"- Η πιο κρίσιμη κατάθεση για το μακελειό
Έγκλημα | 12/11 - 20:39

Βορίζια: "Είδα όπλα να σηκώνονται…"- Η πιο κρίσιμη κατάθεση για το μακελειό

Βρέθηκε στη "ζώνη του πυρός", παρ’ ολίγον να "συγχωρεθεί" κ...

Βορίζια: Το «χαλασμένο» προξενιό που άναψε το φιτίλι της τραγωδίας 
Έγκλημα | 11/11 - 13:44

Βορίζια: Το «χαλασμένο» προξενιό που άναψε το φιτίλι της τραγωδίας 

Τα κρίσιμα ευρήματα της α...

Βορίζια: Νέες προφυλακίσεις, ανοιχτά σχολεία με ψυχολόγους αλλά κι εντάσεις
Έγκλημα | 11/11 - 12:32

Βορίζια: Νέες προφυλακίσεις, ανοιχτά σχολεία με ψυχολόγους αλλά κι εντάσεις

Αγωνία για την επόμενη μ...

Βορίζια: Κοντά στη λύση του μυστηρίου για το μακελειό - "Μιλά" η βόμβα
Έγκλημα | 10/11 - 23:00

Βορίζια: Κοντά στη λύση του μυστηρίου για το μακελειό - "Μιλά" η βόμβα

Τα υπολείμματα της βόμβας θα λύσουν το μυστήριο του φ...

Η μητέρα του 39χρονου Φανούρη επιτέθηκε φραστικά στην αδελφή της 56χρονης
Έγκλημα | 10/11 - 16:20

Η μητέρα του 39χρονου Φανούρη επιτέθηκε φραστικά στην αδελφή της 56χρονης

Νέο επεισόδιο στα Βορίζια. Επενέβη η...

Βορίζια: Φωτογραφία ντοκουμέντο δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου με μαχαίρι
Έγκλημα | 10/11 - 14:22

Βορίζια: Φωτογραφία ντοκουμέντο δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου με μαχαίρι

Το ελληνικό FBI ψάχνει τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Η...

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες 
Έγκλημα | 08/11 - 14:08

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες 

Για τη βόμβα ανακρίνονται οι τρεις κρατούμενοι τ...

Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη: Τα μέτρα Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή
Έγκλημα | 07/11 - 12:32

Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη: Τα μέτρα Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή

Στο μικροσκόπιο οι αναστολές ποινών για παράνομη οπλοφορία κ...

Τι γράφει ο Πάνος Σόμπολος για τη σφαγή στα Βορίζια τη δεκαετία του ’50
Κοινωνία | 07/11 - 09:27

Τι γράφει ο Πάνος Σόμπολος για τη σφαγή στα Βορίζια τη δεκαετία του ’50

...

Ραγδαίες εξελίξεις στα Βορίζια - "Έσκασε" νέα σύλληψη
Έγκλημα | 06/11 - 17:44

Ραγδαίες εξελίξεις στα Βορίζια - "Έσκασε" νέα σύλληψη

Στη σύλληψη ακόμη ενός υπόπτου για συμμετοχή στην αιματηρή σ...

Το βίντεο-φωτιά που "έδεσε" τον γαμπρό του Φανούρη στα Βορίζια
Ελλάδα | 06/11 - 07:42

Το βίντεο-φωτιά που "έδεσε" τον γαμπρό του Φανούρη στα Βορίζια

Πυροβολούσε με καλάσνικοφ α...

Ανατροπή στα Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου - Τον "καίει" βίντεο
Ελλάδα | 06/11 - 00:16

Ανατροπή στα Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου - Τον "καίει" βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο όπου π...

Βορίζια: Έτσι πυροβολήθηκε η 56χρονη – Τα πυρά δεν προήλθαν από τον 39χρονo
Έγκλημα | 05/11 - 16:08

Βορίζια: Έτσι πυροβολήθηκε η 56χρονη – Τα πυρά δεν προήλθαν από τον 39χρονo

...

Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Συγκαλεί ευρεία σύσκεψη στο Ηράκλειο
Πολιτική | 05/11 - 15:20

Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Συγκαλεί ευρεία σύσκεψη στο Ηράκλειο

«Η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι ν...

Δέκα αιματηρές βεντέτες που συγκλόνισαν την Ελλάδα και ερήμωσαν χωριά
Έγκλημα | 05/11 - 12:32

Δέκα αιματηρές βεντέτες που συγκλόνισαν την Ελλάδα και ερήμωσαν χωριά

Δεν είναι μόνοι οι Καργιάκηδες και ο...

Βορίζια: «Εγώ τον βρήκα νεκρό, τελειωμένο μέσα στο αμάξι»
Έγκλημα | 05/11 - 08:51

Βορίζια: «Εγώ τον βρήκα νεκρό, τελειωμένο μέσα στο αμάξι»

Φώναζα: “Βοήθεια, βοήθεια. Βοηθήστε με. Βοήθησέ με. Α...