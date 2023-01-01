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Βουτ Φαές

Βουτ Φαές

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Στόπερ των 10 εκατ., με 65 ματς στην Premier για ΠΑΟΚ - Κρούση και από ΠΑΟ!
Super League | 20/09 - 11:45

Στόπερ των 10 εκατ., με 65 ματς στην Premier για ΠΑΟΚ - Κρούση και από ΠΑΟ!

Ο ΠΑΟΚ κυνήγησε μία εξαιρετική περίπτωση κεντρικού α...