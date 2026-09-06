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Τσεντί Οσμάν

Τσεντί Οσμάν

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τον Τσεντί Οσμάν στο Sportdog.gr. Μάθετε για την καριέρα του στο NBA και την Εθνική Τουρκίας, καθώς και για τις επιδόσεις του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Νέα ατάκα Τρινκιέρι: "Συνήθως δεν εκθέτω δημόσια τους παίκτες μου"
Basket League | 07/09 - 12:02

Νέα ατάκα Τρινκιέρι: "Συνήθως δεν εκθέτω δημόσια τους παίκτες μου"

Η εξήγηση για το "άδειασμα" στον Νάσο Μπαζίνα, τι είπε γ...

100άρα ΠΑΟΚ στη Νάπολι - Ασταμάτητος Όσμαν με 31 πόντους
Basket League | 06/09 - 23:45

100άρα ΠΑΟΚ στη Νάπολι - Ασταμάτητος Όσμαν με 31 πόντους

Ο Τσέντι Όσμαν έκλεψε και πάλι την παράσταση, με τον Π...

Τα highlights από τη νίκη του ΠΑΟΚ και η 22άρα Όσμαν (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 06/09 - 17:50

Τα highlights από τη νίκη του ΠΑΟΚ και η 22άρα Όσμαν (ΒΙΝΤΕΟ)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Δικέφαλου ε...

Σαρωτικός ο ΠΑΟΚ με "καυτό" Όσμαν!
Basket League | 05/09 - 23:52

Σαρωτικός ο ΠΑΟΚ με "καυτό" Όσμαν!

Ο Τσέντι Όσμαν... πήρε το όπλο του και ο ΠΑΟΚ επικράτησε ά...

Στο Μουντομπάσκετ η Τουρκία του Αταμάν με φοβερό Όσμαν! (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundobasket | 01/09 - 10:47

Στο Μουντομπάσκετ η Τουρκία του Αταμάν με φοβερό Όσμαν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Αήττητοι οι Τούρκοι, εξασφάλισαν την παρουσία τους σ...

Τρίβει τα χέρια του ο Τρινκέρι για Όσμαν: Φοβερή εμφάνιση με Τουρκία! (Vid)
Mundobasket | 29/08 - 10:48

Τρίβει τα χέρια του ο Τρινκέρι για Όσμαν: Φοβερή εμφάνιση με Τουρκία! (Vid)

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εντυπωσιακός στην άνετη επικράτηση τ...

Αποκαλύψεις Όσμαν! Πώς τον έπεισε ο Τρινκέρι για ΠΑΟΚ - Ατάκες για ΠΑΟ
Eurocup | 19/08 - 22:07

Αποκαλύψεις Όσμαν! Πώς τον έπεισε ο Τρινκέρι για ΠΑΟΚ - Ατάκες για ΠΑΟ

Ο Τούρκος φόργουορντ έδωσε μεγάλη συνέντευξη σε Μέσο τ...

Η διαφορά για Όσμαν και Γουόκαπ
Euroleague | 19/08 - 16:48

Η διαφορά για Όσμαν και Γουόκαπ

Ο Παναθηναϊκός μόλις αντιλήφθηκε πως ο Τζέντι Όσμαν έ...

Μετά τη «βόμβα» Όσμαν: Η μοναδική θέση που δείχνει να… πονάει ο ΠΑΟΚ
Basket League | 01/08 - 13:04

Μετά τη «βόμβα» Όσμαν: Η μοναδική θέση που δείχνει να… πονάει ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έριξε την απόλυτη «βόμβα» του καλοκαιριού με τ...

Ο αντί-Όσμαν και οι ευκαιρίες που ψάχνει από το ΝΒΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague | VIDEO 26/07 - 15:54

Ο αντί-Όσμαν και οι ευκαιρίες που ψάχνει από το ΝΒΑ ο Παναθηναϊκός

Στον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί στην α...

Ο Όσμαν έκανε χαρούμενο έναν μικρό φίλο του ΠΑΟΚ - Φοβερό βίντεο!
Basket League | 22/07 - 16:41

Ο Όσμαν έκανε χαρούμενο έναν μικρό φίλο του ΠΑΟΚ - Φοβερό βίντεο!

Ένας μικρός φίλος του ΠΑΟΚ θα θυμάται για πολύ καιρό τ...

Φλεβαράκης για Όσμαν: «Είναι μήνυμα νέας εποχής για τον ΠΑΟΚ»
Basket League | 22/07 - 10:23

Φλεβαράκης για Όσμαν: «Είναι μήνυμα νέας εποχής για τον ΠΑΟΚ»

Η άφιξη του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ δεν αποτελεί απλώς μ...

Μήνυμα με νόημα από ΠΑΟΚ για Όσμαν: "Είναι μόνο η αρχή"
Basket League | VIDEO 21/07 - 15:00

Μήνυμα με νόημα από ΠΑΟΚ για Όσμαν: "Είναι μόνο η αρχή"

Η μεταγραφή του Τούρκου έφερε... σεισμό στην χώρα και σ...

Η ανάρτηση της συντρόφου του Όσμαν για τον ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ)
Basket League | 21/07 - 09:27

Η ανάρτηση της συντρόφου του Όσμαν για τον ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ)

Τι έγραψε η γυναίκα του Τούρκου φόργουορντ για την μ...

Ξεκάθαρος Όσμαν: "Δεν είναι πισωγύρισμα ο ΠΑΟΚ" - Το μήνυμα για Euroleague
Euroleague | 20/07 - 19:51

Ξεκάθαρος Όσμαν: "Δεν είναι πισωγύρισμα ο ΠΑΟΚ" - Το μήνυμα για Euroleague

Ο Τσέντι Όσμαν παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ, εξήγησε τ...

ΠΑΟΚ: Απίστευτη αποθέωση για Μυστακίδη - "Είναι τρελός ο πρόεδρος"! (Vid)
Basket League | 20/07 - 19:35

ΠΑΟΚ: Απίστευτη αποθέωση για Μυστακίδη - "Είναι τρελός ο πρόεδρος"! (Vid)

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα κατά την παρουσίαση του Τσέντι Ό...

Κάλεσμα ΠΑΟΚ σε οπαδούς για Όσμαν - "Να του δείξουμε τι σημαίνει"!
Basket League | VIDEO 20/07 - 16:35

Κάλεσμα ΠΑΟΚ σε οπαδούς για Όσμαν - "Να του δείξουμε τι σημαίνει"!

Η προσμονή των φίλων του Δικεφάλου για την παρουσίαση τ...

Αποκάλυψη Γιαννακόπουλου για Όσμαν και Παναθηναϊκό - Γιατί έφυγε!
Basket League | VIDEO 19/07 - 23:38

Αποκάλυψη Γιαννακόπουλου για Όσμαν και Παναθηναϊκό - Γιατί έφυγε!

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ συνέδεσε τη μη παραμονή τ...

Άναυδος με Όσμαν ο Κουτλουάι - “Γιατί στον ΠΑΟΚ;” (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 19/07 - 21:58

Άναυδος με Όσμαν ο Κουτλουάι - “Γιατί στον ΠΑΟΚ;” (ΒΙΝΤΕΟ)

Η απορία του άλλοτε άσου του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ γ...

Αποχαιρέτησε Παναθηναϊκό ο Όσμαν - “Ποτέ δεν αφήνεις ολοκληρωτικά…”
Euroleague | VIDEO 19/07 - 20:08

Αποχαιρέτησε Παναθηναϊκό ο Όσμαν - “Ποτέ δεν αφήνεις ολοκληρωτικά…”

Τι αναφέρει ο Τούρκος φόργουορντ στο “αντίο” σ...

Παρών ο Μυστακίδης στην παρουσίαση του Όσμαν!
Basket League | 18/07 - 11:36

Παρών ο Μυστακίδης στην παρουσίαση του Όσμαν!

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα βρεθεί στο PAOK Sports Arena για τ...