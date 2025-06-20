Facebook Pixel
Conference League

Ανακοίνωση της ΑΕΚ λίγες ώρες πριν τον Άρη: «Να μην πάθουμε νέα ζημιά»
UEFA Conference League | 14/08 - 13:42

Ανακοίνωση της ΑΕΚ λίγες ώρες πριν τον Άρη: «Να μην πάθουμε νέα ζημιά»

Η ΑΕΚ δίνει οδηγίες προς τους φιλάθλους ενόψει του α...

ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
UEFA Conference League | 14/08 - 10:15

ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια γ...

Προειδοποιεί την ΑΕΚ ο κόουτς του Άρη Λεμεσού-"Για το βήμα προς τα εμπρός"
UEFA Conference League | 13/08 - 22:19

Προειδοποιεί την ΑΕΚ ο κόουτς του Άρη Λεμεσού-"Για το βήμα προς τα εμπρός"

Τι είπε για το ματς στην Οpap Arena o Αρτέμ Ράντζκοφ - ...

Με σοβαρά προβλήματα ο Άρης Λεμεσού κόντρα στην ΑΕΚ
UEFA Conference League | 13/08 - 15:50

Με σοβαρά προβλήματα ο Άρης Λεμεσού κόντρα στην ΑΕΚ

Mε έξι απουσίες ταξίδεψε ο Άρης Λεμεσού για την Αθήνα γ...

Πήλιος: «Είμαστε καλή ομάδα και έχουμε μάθει από τα λάθη»
UEFA Conference League | 13/08 - 14:28

Πήλιος: «Είμαστε καλή ομάδα και έχουμε μάθει από τα λάθη»

Ο Σταύρος Πήλιος μίλησε για τον αγώνα ρεβάνς της ΑΕΚ μ...

ΑΕΚ: Δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο από τη νίκη και την πρόκριση
UEFA Conference League | 13/08 - 10:08

ΑΕΚ: Δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο από τη νίκη και την πρόκριση

Όπως δεν μου αρέσει να γίνομαι… Αγραβάνης και να δίνω σ...

«Θα επιμείνει η Φιορεντίνα για τον Ιωαννίδη» - Εξέλιξη μετά τη Σαχτάρ...
Super League | 12/08 - 12:54

«Θα επιμείνει η Φιορεντίνα για τον Ιωαννίδη» - Εξέλιξη μετά τη Σαχτάρ...

Πώς θα παρατάξει τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Σαχτάρ Ν...

CAS: Απορρίφθηκε η έφεση της Κρίσταλ Πάλας - Πού θα παίζει
UEFA Conference League | 11/08 - 15:04

CAS: Απορρίφθηκε η έφεση της Κρίσταλ Πάλας - Πού θα παίζει

Η UEFA υποβάθμισε την Πάλας τον περασμένο μήνα, επιτρέποντας π...

Άντερλεχτ η ΑΕΚ, Σερβέτ για Παναθηναϊκό, Ομόνοια για ΠΑΟΚ
Europa League | 08/08 - 00:22

Άντερλεχτ η ΑΕΚ, Σερβέτ για Παναθηναϊκό, Ομόνοια για ΠΑΟΚ

Τι έγινε στους αγώνες σε Εuropa League και Conference League, που ε...

Bet Builder ελληνικών ομάδων σε απόδοση 33!
Στοίχημα | 07/08 - 14:16

Bet Builder ελληνικών ομάδων σε απόδοση 33!

Στοιχηματικά προγνωστικά για τις αναμετρήσεις των ε...

Νίκολιτς: “Βλέπω στα μάτια τoυς ότι είναι έτοιμοι” - Ατάκα για Μαρσιάλ
UEFA Conference League | 06/08 - 19:55

Νίκολιτς: “Βλέπω στα μάτια τoυς ότι είναι έτοιμοι” - Ατάκα για Μαρσιάλ

Τι είπε για… περιρρέουσα ατμόσφαιρα που παραπέμπει σ...

Έστειλε μήνυμα στην ΑΕΚ ο Ράντζκοφ - “Εμείς θα προκριθούμε”
UEFA Conference League | 06/08 - 19:40

Έστειλε μήνυμα στην ΑΕΚ ο Ράντζκοφ - “Εμείς θα προκριθούμε”

Αισιόδοξος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής τ...

Αναβρασμός στη Σερβέτ - Θα έχει άλλον κόουτς, αν τη βρει ο Παναθηναϊκός
UEFA Conference League | 04/08 - 23:33

Αναβρασμός στη Σερβέτ - Θα έχει άλλον κόουτς, αν τη βρει ο Παναθηναϊκός

Εξελίξεις στην ελβετική ομάδα, που έχει ξεκινήσει ά...

Στο δρόμο του... Άρη ο ΠΑΟΚ - Η πιθανή αντίπαλος στο Conference League
UEFA Conference League | 04/08 - 15:25

Στο δρόμο του... Άρη ο ΠΑΟΚ - Η πιθανή αντίπαλος στο Conference League

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το εμπόδιο της Βόλφσμπεργκερ κ...

Ζορίζει για την ΑΕΚ στο Conference League - Η πιθανή αντίπαλος στα πλέι οφ
UEFA Conference League | 04/08 - 15:18

Ζορίζει για την ΑΕΚ στο Conference League - Η πιθανή αντίπαλος στα πλέι οφ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη Λεμεσού στο πλαίσιο του τ...

Διέρρευσαν τα υπογκρούπ σε Europa, Conference - Οι αντίπαλοι ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
Europa League | 03/08 - 16:26

Διέρρευσαν τα υπογκρούπ σε Europa, Conference - Οι αντίπαλοι ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Σε τεράστια... γκάφα φαίνεται να έπεσε η UEFA μιας και τ...

Το σχεδίασε και το υλοποίησε: Αυτό ήταν το πλάνο πρόκρισης του Νίκολιτς
UEFA Conference League | 02/08 - 15:50

Το σχεδίασε και το υλοποίησε: Αυτό ήταν το πλάνο πρόκρισης του Νίκολιτς

Αποστολή εξετελέσθη. Η ΑΕΚ, εξασφάλισε την πρόκριση σ...

Πόσα λεφτά έχασε ο Άρης με τον αποκλεισμό από την Ευρώπη!
UEFA Conference League | 02/08 - 15:42

Πόσα λεφτά έχασε ο Άρης με τον αποκλεισμό από την Ευρώπη!

Ο αποκλεισμός του Άρη από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις α...

Έκοψε ξένο παίκτη ο Λουτσέσκου ενόψει Βόλφσμπεργκερ - Η λίστα του ΠΑΟΚ
UEFA Conference League | 01/08 - 23:05

Έκοψε ξένο παίκτη ο Λουτσέσκου ενόψει Βόλφσμπεργκερ - Η λίστα του ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε τη λίστα των παικτών π...

Νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ - Αλλαγή παίκτη από Νίκολιτς
UEFA Conference League | 01/08 - 21:04

Νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ - Αλλαγή παίκτη από Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός άλλαξε ποδοσφαιριστή στη λίστα που θ...

Ευχαρίστησε τον κόσμο της ΑΕΚ και έδωσε νέο ραντεβού στη Λεμεσό (ΦΩΤΟ)
UEFA Conference League | 01/08 - 20:28

Ευχαρίστησε τον κόσμο της ΑΕΚ και έδωσε νέο ραντεβού στη Λεμεσό (ΦΩΤΟ)

Οι φίλοι της Ένωσης έδωσαν δυναμικό παρών στην Ουγγαρία, σ...