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Copenhagen Sundays

Copenhagen Sundays

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Copenhagen Sundays. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Νίστρουπ: «Έχω ερωτευτεί τις φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού»! (vid)
Super League | 24/06 - 19:59

Νίστρουπ: «Έχω ερωτευτεί τις φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού»! (vid)

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να συστηθεί στο ελληνικό κ...