COSAFA Cup

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα COSAFA Cup. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Ο Ζίνι γυρίζει πρωταθλητής - Σήκωσε το COSAFA Cup με ασίστ στον τελικό (VD)
Υπόλοιπος Κόσμος | 15/06 - 19:03

Η Ανγκόλα κατέκτησε το τρόπαιο, έχοντας τον επιθετικό τ...